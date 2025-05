El horóscopo de HOY, 13 de diciembre de 2022

REDACCIÓN Martes, 13 de diciembre 2022, 08:47 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy martes 13 de diciembre de 2022, para tu signo del zodiaco.

Aries

Se está comportando de manera superficial en el amor. Buen día para llevar a cabo inversiones rentables. La creatividad es básica en su trabajo. Corrija las malas posturas, le perjudicarán.

Tauro

Disfrutará de un maravilloso final de jornada en pareja. Ahorrar consiste en no gastar en exceso. La competitividad enturbiará el ambiente laboral. Ha subido de peso, no se relaje para no acumular.

Géminis

Sus allegados conseguirán que olvide las preocupaciones. Aumentan sus ahorros; el número 8 puede darle suerte. No tenga prisa por conseguir sus objetivos profesionales. Preocupado por la salud de un familiar, no será grave.

Cáncer

En el amor y con la familia, debe tener mucha prudencia. Posible cambio de residencia, ¡ojo con los gastos! Tomará una decisión de vital importancia en su carrera profesional. Reserve un poco de tiempo para descargar tensiones.

Leo

Introduzca novedades en su relación sentimental. Si controla los gastos, todo irá bien. Preste atención a los cambios profesionales. Calcule bien sus fuerzas para llegar donde quiere.

Virgo

Si está comenzando una relación, puede ser algo serio. Quizá se produzca un movimiento bancario beneficioso. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Su cadera requiere reposo, no la ignore.

Libra

Día especialmente divertido, pero no se pase con las fiestas. Mejore su calidad de vida evitando gastos superfluos. Los comentarios de sus compañeros le sacarán de quicio. El esfuerzo mental mermará su estabilidad emocional.

Escorpio

Totalmente irresistible, no lo desaproveche. Más que de ahorrar, se trata de no gastar. Esa creatividad le va a facilitar bastante su trabajo. Su espalda necesita una puesta a punto y más descanso.

Sagitario

Los amigos serán hoy fuente de inspiración y de alegría. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Originales iniciativas laborales que serán muy aplaudidas. Gracias a su fuerza de voluntad, está sano y fuerte.

Capricornio

Le rondan desde hace tiempo y usted no se ha dado cuenta. Buen momento para zanjar cuestiones económicas. Gran eficacia y capacidad de trabajo. Impóngase un poco de orden en sus hábitos alimenticios.

Acuario

Día sembrado de escollos sentimentales. Controle la cantidad que gasta en apuestas y loterías. Evite a toda costa malentendidos en el trabajo. Para descargar adrenalina le conviene hacer deporte.

Piscis

Especialmente reticente en el amor. Gana lo suficiente para permitirse todo tipo de caprichos. Demuestre su capacidad de organización a sus jefes. Controle la cantidad de lo que come, es fundamental para mantener su peso.

Fechas de los signos del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Temas

Horóscopo de HOY