Consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes 7 de julio de 2023, para tu signo del zodiaco en HOY. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

Preste más atención a sus seres queridos. Busque la fórmula de aumentar su economía. Jornada dura en el trabajo, intente concentrarse. Estará fuerte, sano y activo.

Echa de menos a alguien que significa mucho para usted. Los astros le favorecen en los negocios. Empieza una nueva etapa muy enriquecedora en su trabajo. Recuerde que no hacer nada de vez en cuando es sano.

A pesar de que se muestre distante, su pareja le quiere. Está en el término medio, ni le sobra ni le falta dinero. No busque protección en sus compañeros, no la necesita. No olvide las revisiones médicas rutinarias.

Exprese sin limitaciones sus sentimientos. Recuerde que es un poco lunático con sus inversiones. Cambiará de trabajo y le reportará grandes beneficios. Molestias en alguna articulación anteriormente afectada.

Las relaciones sentimentales son inmejorables. Preste mucha atención a las noticias de economía. Llegan cambios en su lugar de trabajo. Si lo necesita, cómprese una mascota.

Jornada perfecta para romper corazones por doquier. Tendrá a Venus de su parte para conquistar a quien quiera. Mejora su economía. Sus sueños profesionales se harán realidad. Puede que esté incubando un virus.

Su pareja trata de limitar su libertad de acción. Controle su dinero, deje las compras para otra ocasión. Está convirtiéndose en el asesor perfecto para su empresa. Llegan problemas intestinales de poca importancia.

Contratiempos en temas amorosos. Línea ascendente en su economía. La tensión con su jefe hará del trabajo algo desagradable. No retrase más esa visita médica pendiente.

Dar a su pareja lo mejor de sí mismo es muy gratificante. No abuse económicamente de su familia. En el trabajo, considere ese error como algo positivo para el futuro. Salga con sus amigos y verá cómo su salud mejora.

En el amor, viva el momento intensamente y cómase el mundo. Atraviesa una etapa de grandes inseguridades económicas. Le faltará concentración en su trabajo. Su tendencia a engordar le impone comenzar una dieta.

Disfrute con las nuevas amistades. Controle su maltrecha economía. Por fin sus jefes reconocen su esfuerzo. Dolores abdominales le incomodarán durante el día.

Entre los miembros de la familia surgirán celos. Jornada sin apuros económicos. Iniciativas bien recibidas por sus compañeros. Cuidado con la garganta.

