Consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes 4 de agosto de 2023, para tu signo del zodiaco en HOY. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

Con cariño logrará de sus familiares lo que quiera. Disfrute de su dinero sin reparos. Estado laboral apacible. Tenga cuidado con lo que come, puede estar caducado.

Excelentes noticias de personas queridas que están lejos. Ahorre para evitar disgustos en un futuro. Evite enemistarse con sus compañeros de trabajo. La mejor terapia para la salud mental es la compañía.

Gran complicidad y compenetración con su pareja. Su economía sufrirá pérdidas difíciles de controlar. En el trabajo, todo lo que inicie hoy será un éxito. Cuide su salud de la mejor forma posible.

Deslumbrará a un ser querido con su personalidad. El bache económico forma parte del pasado. No está de suerte hoy en lo que a trabajo se refiere. Dedique esta jornada a ponerse a punto.

Disposición afectiva encantadora. No sea tacaño, dentro de poco tendrá un golpe de suerte. Sea responsable en su trabajo, será su aval. En forma, pero necesita algo de descanso.

Hable con esa persona que le ha enamorado. Sea más prudente con los innecesarios gastos que realiza. Su trabajo es impecable y tendrá su recompensa. El cansancio será su peor enemigo, descanse más.

Día memorable con su pareja. Con la inversión que ha hecho, su economía mejorará. Posponga los asuntos laborales menos urgentes y relájese. Coma más; una cosa es ponerse a dieta, y otra dejar de comer.

Las relaciones amorosas van camino de la felicidad. Tiene problemas económicos debido a su falta de previsión. Esas dotes de mando son tenidas en cuenta por sus jefes. Debe ser paciente con su salud.

Sentimientos muy encontrados y ganas de divertirse. Dude de esa inversión que le están ofreciendo. El trabajo desempeñado le enorgullece. Lo que ocurra hoy, puede acabar con sus nervios.

En su vida de pareja, el clima será muy cálido. Los astros miman sus finanzas. Ser perfeccionista le llevará a mejorar en su trabajo. Si le duele la espalda, revise su colchón.

No desatienda a los parientes, ellos no lo merecen. Juegue a la lotería nacional, está de suerte. En su entorno laboral no surgirán problemas importantes. Dispone de la vitalidad necesaria para hacer ejercicio.

Cuide un poco más sus relaciones sentimentales. Juegue a la lotería, podría tocarle. Pida ayuda para tomar decisiones profesionales. Decaído y sin fuerzas, cambie de ritmo diario.

