R. H. Sábado, 13 de mayo 2023, 10:01

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 13 de mayo de 2023, para tu signo del zodiaco en HOY. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

Situación bastante emocionante en lo sentimental. Refuerzos económicos; día para invertir. Su creatividad le va a facilitar bastante su trabajo. No realice demasiadas actividades domésticas, descanse.

Esa esperada reconciliación con su pareja se producirá. Ahorre, no es cuestión de no gastar, sino de administrarse mejor. Confianza en sí mismo y en su eficacia en el trabajo. No fuerce la «maquinaria».

Plantéese su vida sentimental con más seriedad. Por fin puede ahorrar ya que tiene sus deudas saldadas. Trabajo no le va a faltar y será satisfactorio. Problemas con sus ojos; acuda al oculista.

Una llamada telefónica inesperada le alegrará. Oportunidad de conseguir un interés bastante alto. Seguridad en el terreno profesional, los jefes le apoyan. Un paseo por el campo le relajará.

No caiga en esa aventura sentimental, no es de fiar. Rechace esa propuesta de inversión o su economía sufrirá. Asuma con mayor frialdad los inconvenientes profesionales. Su cuerpo está funcionando bien.

Escoja amistades que se adapten a sus inquietudes. Llega una cantidad de dinero que olvidó cobrar. En su nueva aventura laboral, los astros le acompañan. Anote en su agenda la revisión de la vista.

No tontee con amoríos, cuide lo que tiene. Tendrá problemas con su economía, así que no despilfarre. El sentido del humor es importante hasta en temas laborales. Está débil de salud, aliméntese mejor.

Las relaciones con la persona amada no están muy bien. Juegue a la lotería, la suerte le favorece. Pierda el miedo a las responsabilidades laborales. Un golpe sin importancia le puede ocasionar algún malestar.

Situación delicada en su relación de pareja. Intente dominar la situación de caos económico actual. Sus jefes valoran su trayectoria profesional. Las personas con problemas de salud experimentarán mejoría.

Su vida familiar anda revuelta últimamente. Si le deben dinero, apriete las clavijas al deudor. Debe ser algo más frío en su trabajo. Tendrá pequeñas dificultades de tipo renal.

Los malentendidos con los amigos se irán aclarando. El dinero no lo es todo. Desacuerdos con sus jefes por el reparto del presupuesto. Deberá hacer ejercicios adecuados para que disminuya ese dolor de espalda.

Mayor estabilidad con su pareja. Le ingresan una cantidad de dinero con la que no contaba. Encontrará ese trabajo que tanto le gusta. Tome zumo de naranja, su cuerpo necesita vitamina C.

