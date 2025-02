Horóscopo de HOY, sábado 15 julio de 2023

Sábado, 15 de julio 2023, 10:35 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 15 de julio de 2023, para tu signo del zodiaco en HOY. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

Sigue siendo demasiado enamoradizo, contrólese. Bien todo lo relacionado con compras y ventas. Realice algún cursillo que enriquezca su currículum. Salud excelente gracias a los ejercicios físicos.

Tiene que tomar una decisión sentimental importante. Tome medidas para conseguir sus objetivos económicos. Demostrará á sus jefes lo que vale. Se sentirá con más energías que ayer.

El amor que le demuestra su pareja le hará muy feliz. Gastos imprevistos pueden desestabilizar su economía. En lo profesional, recibirá halagos interesados. Si se obsesiona, perder esos kilillos le costará más.

El orgullo le lleva a un alejamiento de su pareja. Jornada de gastos incontrolados. La bonanza astrológica le propiciará conseguir un trabajo. La salud bucal requiere atención, vaya a visitar al dentista.

No sea tan crítico y sí más flexible con la relación actual. Cautela con su dinero, no es el momento de arriesgar. En el trabajo, no le conviene bajar la guardia. Mayor atención a su cuerpo, debe cuidarse con las comidas.

Quizá su pareja no reaccione como usted espera. Debería dar un buen repaso a su economía. En el trabajo, va a cosechar un éxito sin precedentes. No baje la guardia y haga caso a su médico.

Recapacite y luego hable con su pareja. Procure no derrochar o se arrepentirá. No baje la guardia y no se acomode en su situación laboral. Felicidades, ya se han terminado esos dolores de cabeza.

Es ya la hora de hacer las paces con su pareja. En el contexto de las actividades económicas, todo bien. Se prevé un asunto profesional muy interesante. No deje que esos dolorcillos le impidan hacer su vida.

Esa persona que le quita el sueño le corresponde. Buen momento para iniciar nuevas inversiones. Sus compañeros tienen muy buena opinión de usted. La mejor terapia para los nervios es hacer ejercicio.

Recuerde, cuide a diario el amor. Prosperan satisfactoriamente las inversiones del pasado. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. De pronto le interesará una actividad lúdica que le distraerá.

Acelerones del corazón, recibirá la flecha de cupido. Las inversiones le serán beneficiosas. Tiene suficiente capacidad de trabajo para hacer de todo. Si hiciera un poco de ejercicio, se encontraría mejor.

Hay alguien que quiere reírse de sus sentimientos. Puede aprovechar ahora para solicitar un crédito. El trabajo anterior se traduce en resultados positivos. Su salud será muy buena, y su estado de ánimo aún mejor.

