Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 29 de abril de 2023, para tu signo del zodiaco en HOY. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

Aries

Nadie debe perturbar su estabilidad emocional. Gaste lo imprescindible y reserve para más adelante. En el trabajo, tendrá mucho empuje y buenas iniciativas. Pérdida del equilibrio debido a los nervios.

Tauro

Resuelva de una vez las diferencias con su pareja. Cuenta con dinero suficiente para permitirse algún capricho. En el trabajo, establezca prioridades. Los cuidados que se dispensa le mantienen en forma.

Géminis

Para que el amor le vaya bien, cambie ese carácter. Económicamente está desahogado. Discusiones con compañeros que tienen diferentes criterios. Extreme las precauciones respecto a la higiene.

Cáncer

Su carácter generoso le abre las puertas de una nueva amistad. Se siente agobiado por los gastos que debe afrontar. En el ámbito profesional, atraviesa un buen momento. Atención a su alimentación, comer bien es importante.

Leo

Los astros aportan un clima agradable a su relación de pareja. Su economía mejora notablemente. El ambiente laboral se presenta tranquilo y sin cambios. Cálmese y no pague con los que tiene cerca su mal humor.

Virgo

Día muy hogareño y familiar. No se exceda más allá de sus posibilidades pecuniarias. No es buen día para las negociaciones con sus superiores. No se exponga a situaciones de riesgo para su salud.

Libra

En el amor, se produce un enfriamiento, será pasajero. Sus ingresos van a aumentar, pero también sus gastos. Etapa de cambios constantes en el trabajo. A la persona fumadora, puede acrecentársele la tos.

Escorpio

Periodo muy romántico y de gran comprensión. Encuentre un hueco para reunirse con el asesor fiscal. Va a estar inspirado y lleno de ideas en su trabajo. Tensión nerviosa durante el día.

Sagitario

Hoy sorprenderá a su pareja reservando el viaje de sus sueños. Sus expectativas en temas económicos no se cumplirán. Rompa con las limitaciones, exprese su lado creativo en el trabajo. Las tensiones acumuladas pueden provocarle dolor de cabeza.

Capricornio

Un gran amor se acerca, no lo deje pasar de largo. Se sentirá generoso con los que le rodean. Estudie cuidadosamente la situación de su negocio. Gozará de una salud excelente.

Acuario

Si tiene pareja, hable claramente para mejorar la situación. Evite los negocios que desconoce. Lucidez en todos los problemas que el trabajo le plantea. Procure llevar una vida más sana.

Piscis

Una cita a ciegas se puede convertir en algo más. Buen día para resolver sus problemas económicos. Cultive sus contactos profesionales, los necesitará. Estará en plena forma.

