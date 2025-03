R. H. Sábado, 22 de abril 2023, 09:57 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy, sábado, 22 de abril de 2023, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

ARIES 21 MAR - 20 ABR

No sea egoísta y dedique más mimos a sus familiares. Ponga al día todos sus pagos: facturas, hipotecas, etc. Eluda los cotilleos, sobre todo en el trabajo. Las largas caminatas le sentarán muy bien.

TAURO 21 ABR - 21 MAY

Quizás discuta con su pareja por algo nimio. Le conviene ahorrar para afrontar los gastos inesperados. Preste más atención a su trabajo. Si duerme boca abajo puede que tenga dolores de cuello.

GÉMINIS 22 MAY 21 JUN

Apertura y comunicación interesantes con sus familiares. Estará más ahorrador que de costumbre. El ambiente laboral va a estar algo tenso. Bailar puede ser una actividad idónea.

CÁNCER 22 JUN - 22 JUL

No eche a perder su relación por una historia pasajera. Es posible que le sorprendan con un ingreso inesperado. Mal día para tomar decisiones en el trabajo. El yoga le ayudará a reponer energías.

LEO 23 JUL - 23 AGO

Seducirá a todos los que se le pongan por delante. Buen día para regalarse ese ansiado capricho. La jornada laboral vendrá marcada por el aprendizaje. Anote en su agenda la revisión de la vista.

VIRGO 24 AGO 23 SEP

No sea agresivo con las personas que le quieren. Se solucionan sus preocupaciones económicas. Emprenda aquel viejo proyecto laboral. Los astros le hacen sentirse lleno de energía.

LIBRA 24 SEP - 23 OCT

Día idóneo para mejorar sus relaciones sentimentales. Si está apurado de dinero no se preocupe, es pasajero. En el trabajo, más responsabilidad y menos tiempo libre, valórelo. Hoy hará gala de su buen humor.

ESCORPIO 24 OCT - 22 NOV

Sentimientos expansivos, alegría y felicidad. Procure no hacer gastos innecesarios durante este día. Ser muy perfeccionista en el trabajo no siempre es bueno. Más fuerte que un roble, así que no se queje.

SAGITARIO 23 NOV - 21 DIC

En el amor, día emocionante, se sale de lo ordinario. Valore bien esa oferta económica que le van a hacer. En el trabajo, sus superiores le quedarán agradecidos. No abuse de los restaurantes de comida rápida.

CAPRICORNIO 22 DIC - 20 ENE

Inclinación a vivir nuevas experiencias amorosas. Si tiene una deuda, es el momento de saldarla. Un cambio de trabajo no siempre es positivo, piénselo. El ajetreo diario le provoca hiperactividad, descanse más.

ACUARIO 21 ENE - 19 FEB

Emocionalmente, comienza una etapa bastante satisfactoria. Buen momento para comenzar un plan de ahorro. Fin de los tiempos duros en el trabajo. Si está algo desanimado, vístase de colores vivos.

PISCIS 20 FEB - 20 MAR

Las conductas apasionadas le traerán malos resultados. El dinero le irá llegando según lo vaya necesitando. Posibilidades de un aumento de sueldo. Las personas alérgicas no deben olvidar su revisión anual

