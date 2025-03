R. H. Miércoles, 17 de mayo 2023, 08:18 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 17 de mayo de 2023, para tu signo del zodiaco en HOY. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

No agobie a sus seres queridos con sus lamentaciones. Haga un uso racional del teléfono y reducirá la factura. Esas dudas laborales podrán aclararse en el día de hoy. Extreme su higiene bucal.

Una persona muy extraña le fascinará. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. Supera los obstáculos y saca adelante sus proyectos laborales. Estará muy nerviso.

Si hoy aparece un amor, puede ser intenso. Económicamente, está a punto de recoger lo sembrado. Relaciones laborales complicadas. Tan pronto se mostrará optimista y vital como sin fuerzas.

Surgen grandes desórdenes sentimentales. Le van a saldar una deuda pendiente. Medite las propuestas laborales y no se precipite. Recupere las buenas costumbres alimenticias.

Las dificultades en el amor serán superadas hoy. Ayude a los demás pero sin olvidarse de usted. No se preocupe por el trabajo antes de tiempo. No descuide su visita al dentista.

No debe eludir los compromisos familiares. Es probable que le toque un «pellizquito» en la lotería. No se embeba en el trabajo o tendrá problemas familiares. Preste más atención a su salud.

La persona amada está muy pendiente de usted. Cíñase al gasto que había presupuestado. En el trabajo, estará especialmente hábil. Todo muy bien excepto sus pies, necesitan cuidados.

No ponga en peligro su felicidad con el ser amado. Un gasto extra le ha dejado el presupuesto descompensado. Complicaciones en el trabajo, razone antes de actuar. Día de equilibrio psicofísico.

Su relación sentimental necesita un ritmo más tranquilo. El dinero se esfuma en gastos inesperados. Los astros le ayudan a sacar todo el trabajo atrasado. Que la excesiva actividad no merme su forma física.

Los nuevos contactos se presentan prometedores. Si controla los gastos, todo irá bien. Con el exceso de trabajo notará ciertas tiranteces. Vital, lo que repercutirá positivamente en su salud.

No comience esa aventura, no le interesa. En este momento, debe frenar los gastos superfluos. Se reestructura la plantilla, será para bien. No le conviene trasnochar ni cometer excesos.

Está romántico, seductor, amable y conquistador. Ya es tarde para arrepentirse de los gastos realizados. No ejerza el papel de protector con sus compañeros. Quizá sufra una ligera reacción alérgica.

