Consulta la predicción del horóscopo de hoy martes 18 de abril de 2023, para tu signo del zodiaco en HOY. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

Si su relación es reciente, tenga un poco de calma. Podría hacer una mala inversión debido a un mal consejo. Debe adaptarse a los cambios laborales con inteligencia. Plantéese hacer ejercicio aunque goce de buena salud.

Disfrutará de un maravilloso final de jornada en pareja. Fin a los problemas económicos. Las novedades en el trabajo le pondrán algo nervioso. No tiene un aspecto demasiado saludable, cuídese.

Sigue en fase de enamoramientos platónicos. Aparte el dinero de los gastos fijos a primeros de mes. Esas dudas laborales podrán aclararse en el día de hoy. Necesita reponer fuerzas.

La relación amorosa atraviesa un pequeño bache. Controle el gasto telefónico o la factura le asustará. Piense si se han cumplido todos sus proyectos laborales. Sus molestias articulares pasarán pronto.

Necesita tiempo antes de abrir a alguien su corazón. Momento propicio para ampliar negocios e inversiones. Piense un poco en cómo promocionarse profesionalmente. Emplee su energía en mejorar su estado de ánimo.

Por fin se va a acercar esa persona que le interesa. Tome medidas para conseguir sus objetivos económicos. El ambiente de trabajo será más armonioso. Lleve calzado cómodo, tiene tendencia a las torceduras.

Los astros le ayudarán a superar la crisis amorosa. Encontrará quien le eche un cable con sus deudas. El ambiente laboral es relajado y encontrará gran apoyo. Cuidado con las corrientes de aire.

Borrón y cuenta nueva a los pasados fracasos amorosos. Buen día para atreverse a crecer en sus negocios. Actúe con calma, ya que su empresa sufrirá cambios. El pescado le repondrá el fósforo que le hace falta.

Hoy el amor será su objetivo, ánimo y lo conseguirá. Una persona cercana requiere un préstamo, ayúdele. En el trabajo, está en un momento de mucha creatividad. Debe hacer más ejercicio.

Su pareja le quiere más de lo que demuestra, no lo olvide. Tiene dinero de sobra, no escatime en gastos. Demuestre lo que vale a sus superiores. Si no puede dejar de fumar, pida ayuda.

No van descaminados esos temores respecto a su pareja. Posibilidad de recibir una importante suma de dinero. Frenética actividad laboral. Su dentadura necesita una revisión urgente.

Su atractivo desbancará a cualquier rival en el amor. Los astros marcan una tendencia al ahorro. Buen día para pedir aumento de sueldo. El cansancio le impide disfrutar de sus amigos, vaya al médico.

