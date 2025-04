R.H. Lunes, 29 de mayo 2023, 08:46 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 29 de mayo de 2023, para tu signo del zodiaco en HOY. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

Posibilidad de vivir una nueva aventura amorosa. Cuide su cartera y no malgaste el dinero. Los acuerdos laborales serán muy positivos. Guarde las fuerzas para el fin de semana.

Amor más bien tormentoso, tenga cuidado. Sus expectativas en temas económicos no se cumplirán. En el trabajo, hay quien no comprende su actitud. Cualquier momento es bueno para hacer gimnasia.

Gran poder de seducción, no lo desperdicie. Jornada favorable para triunfar económicamente. Tanto jefes como compañeros le van a agradecer su innovación. Su salud se beneficiara de paseos por el campo.

Sorpresas en una relación en la que no confía mucho. Cómprese una hucha para ir guardando lo que pueda. No dude en tomar esa decisión de cara al trabajo. Su silueta se verá afectada por la inactividad.

Intente ser más comprensivo con sus familiares. Cuidado con el dinero. La oferta laboral que le van a hacer es muy interesante. Recientemente ha descuidado mucho su alimentación.

No se enzarce en discusiones y disfrute más del amor. Concédase algún capricho, aunque sin perder el control. El inmovilismo no le favorece ante sus jefes. No quiera curarse con medicamentos sin control.

Hoy conocerá a una persona irresistible. Las prisas son contraproducentes para su economía. Si piensa emprender un nuevo proyecto laboral, le irá bien. Ocasionalmente le invade la tristeza, no se deje llevar.

Irradiará una simpatía natural que resultará irresistible. Compre con buen criterio, su bolsillo se lo agradecerá. Está cosechando reconocimiento en su puesto de trabajo. No se exceda con el tabaco.

El amor transita por su casa. Cambios importantes en sus propiedades. Terceras personas mediarán en su ascenso profesional. El organismo tiene un límite, no lo olvide.

Está entre gente divertida, pero no olvide a los suyos. Oportunidad de beneficiosas inversiones. Mayor actividad laboral que de costumbre, pasará. Siga cuidando su dieta para mantener el peso alcanzado.

Se está comportando de manera superficial en el amor. Mal momento para hacer préstamos. Cuidado con los comentarios que hace en el trabajo. Goza de una salud maravillosa.

Esos pequeños detalles de su pareja le hacen muy feliz. Los asuntos financieros necesitan de su máxima atención. Sea más diplomático en su trabajo. Dedíquese a nuevas actividades deportivas.

