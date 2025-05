R. H. Lunes, 26 de junio 2023, 08:56 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 26 de junio de 2023, para tu signo del zodiaco en HOY. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

El amor a primera vista no es nada recomendable. Ha gastado más de la cuenta y va a arrepentirse. Llega una mayor estabilidad profesional. Gozará de un buen estado físico y mental.

Demuestre la seducción que es capaz de desarrollar. Sea más cauto y prudente con el dinero. Encontrará el puesto de trabajo deseado. Los cambios hormonales afectan al carácter.

Una actitud más sincera con su pareja les beneficiará. Ordene sus cuentas y prescinda de algunos gastos. Las soluciones a sus dudas profesionales están al llegar. Debe dedicar un poco más de tiempo a cuidarse.

No se rinda ante los obstáculos amorosos. No sea tan estricto con su economía, permítase un regalo. La rutina sigue en el trabajo, pero no descuide su atención. Los astros le hacen sentirse lleno de energía.

Plena normalidad en su corazón. Jornada de altibajos económicos. Cautela en el plano laboral, aléjese de propuestas poco fiables. Es hora de cuidarse, su piel se lo agradecerá.

Querrá vivir la vida con mayor intensidad. Bien todo lo relacionado con compras y ventas. Los retos laborales le harán mostrar lo mejor de sí mismo. Todo muy bien excepto sus pies, necesitan cuidados.

Coja las riendas de su vida amorosa. Los asuntos financieros dan un giro hacia mejor. No deje que los negocios le quiten el sueño. Una escapada al campo siempre viene bien.

Hay una persona que le está trasladando energía negativa. Solucione sus problemas económicos. Tendrá una promoción profesional. La base de su salud puede estar en una sana alimentación.

Ambiente familiar no precisamente idílico. Cuídese de los pequeños gastos. No está de suerte hoy en lo que a trabajo se refiere. El exceso de ejercicio puede dañar sus articulaciones.

Colabore con su pareja en proyectar el futuro. Tantos gastos acabarán por resentir su economía. Esa nueva tarea le catapultará a un ascenso seguro. El esfuerzo físico que está realizando le agota las fuerzas.

Deberá tomar una decisión importante de índole amorosa. Hoy recuperará el dinero que ya no esperaba recibir. No dude en ayudar al compañero que se lo pida. Persisten los dolores de cabeza, hágase un chequeo.

Olvide su nostalgia por amores del pasado y mire hacia delante. No logrará reunir el dinero suficiente para su proyecto. Sus méritos se traducen en una mejora laboral. Sus pulmones necesitan aire puro, si fuma, debería dejarlo.

