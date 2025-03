Lunes, 31 de julio 2023, 08:57 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 31 de julio de 2023, para tu signo del zodiaco en HOY. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

Los astros aportan un clima agradable a su relación de pareja. Oportunidad de zanjar sus deudas económicas. La buena improvisación es muy valorada por sus jefes. Cuidado con el sol, proteja su piel.

En esta jornada, le encontrarán especialmente atractivo. Gastará mucho dinero, pero se recuperará pronto. Sus jefes se resisten a sus peticiones. Las partes más débiles de su organismo serán las piernas.

Colabore con su pareja en proyectar el futuro. Compre eso que tanto le apetece desde hace tiempo. Puede dedicarse a proyectos laborales que le gustan más. Plantéese hacer ejercicio aunque goce de buena salud.

Si tiene problemas familiares no eluda hablar de ellos. Va a recibir una bonificación económica. La suerte le sonríe en los negocios. En los cambios de tiempo, tenga cuidado con los huesos.

Nuevo idilio con alguien muy joven. Un ingreso extra puede redondear sus cuentas. Momento para luchar por el ascenso. No se exponga al frío por las noches.

Especialmente reticente en el amor. Debe dar salida a ese dinero ahorrado, regálese un capricho. Necesita concentración para acabar ese trabajo importante. Evite las comidas muy grasas y controle el colesterol.

No sienta nostalgia de relaciones anteriores. Sus iniciativas financieras van a tener un gran éxito. Subirá de escalón en el organigrama de su empresa. Sería saludable un fin de semana casero.

No se reúna con esos parientes con los que discute siempre. Juegue a la lotería, puede ganar dinero. Debe ser algo más frío en su trabajo. No se obsesione con su salud, mentalmente no es sano.

Pequeños disgustos o discusiones con algún amigo. Día positivo para todo lo relacionado con el dinero. Puede tener algún disgustillo en el trabajo, nada importante. Intente no agobiarse con el ritmo diario.

Manténgase al margen de discusiones familiares. No debe agobiarse al afrontar una serie de gastos ineludibles. El trabajo no le dejará un segundo para el aburrimiento. El estrés perjudica su salud, aprenda técnicas de relajación.

Hoy vivirá un día muy especial con su pareja. Con el dinero recuperado, podrá darse algún capricho. Sobresaldrá por encima de sus compañeros de trabajo. La obsesión por el físico está empezando a ser peligrosa.

Buen día para encontrar el amor. Los astros favorecen la estabilidad y seguridad económica. Posibilidades de un aumento de sueldo. El estrés le hará sentirse apático y desanimado.

