R. H. Lunes, 24 de abril 2023, 08:55 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 24 de abril de 2023, para tu signo del zodiaco en HOY. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

ARIES 21 MAR - 20 ABR

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero. Evite situaciones tensas en el trabajo. El enemigo de su cuerpo es el dulce.

TAURO 21 ABR - 21 MAY

Si no tiene pareja, buen momento para los romances. Intente ahorrar y no se fíe de la suerte. Haga las paces con ese compañero conflictivo. Ponga más orden en las comidas.

GÉMINIS 22 MAY 21 JUN

Ambiente de entendimiento y amor. Llegan gastos imprevistos que desestabilizarán sus planes. Hoy viajará por motivos de trabajo. La actividad física le ayudará a relajarse.

CÁNCER 22 JUN - 22 JUL

Cuide a su pareja, no lo olvide. Su hucha está llena, es el momento de disfrutar. Su buen hacer le lleva a dar cursos en su trabajo. Trate de mejorar su forma física.

LEO 23 JUL - 23 AGO

Un cambio en su actitud provocará tensiones en el amor. Si no tiene cuidado, puede pasar apuros económicos. No deje que en el trabajo decidan por usted, anticípese. No olvide tomar sus medicinas.

VIRGO 24 AGO 23 SEP

Ese amigo reciente puede convertirse en su amante. Gran satisfacción en lo económico. No desaproveche las nuevas propuestas laborales. Durante esta jornada, los astros le acompañan.

LIBRA 24 SEP - 23 OCT

La relación de pareja funciona, aproveche el momento. En lo económico, progreso y renovación. No se cree enemigos ahora que ya llega el éxito laboral. En el día de hoy, su estado de ánimo no será bueno.

ESCORPIO 24 OCT - 22 NOV

Está especialmente receptivo para el amor. Invierta con cabeza para que su situación económica mejore. Debe lanzarse a la acción para lograr sus metas laborales. Está débil de salud, aliméntese mejor.

SAGITARIO 23 NOV - 21 DIC

Se muestra indiferente y es por miedo a ser rechazado. Quizá gane un poco de dinero en los juegos de azar. Procure no crearse conflictos en su trabajo. El deporte es una fuente para adquirir fuerza.

CAPRICORNIO 22 DIC - 20 ENE

Puede que tenga alguna diferencia con su pareja. Las finanzas van bien, dedíquese a comprar, vender o invertir. Le invadirá un espíritu constructivo en el mundo laboral. Se sentirá mejor si duerme un mínimo de siete horas.

ACUARIO 21 ENE - 19 FEB

Hable con esa persona que le ha enamorado. Evite gastos innecesarios. En la reunión de trabajo estará brillante. Su dentadura le provocará algún problema.

PISCIS 20 FEB - 20 MAR

Buen día para arreglar sus diferencias familiares. Luche por sus intereses económicos. Oriente su profesión hacia objetivos más actuales. Vaya al médico, necesita un chequeo.

Temas

Horóscopo de HOY