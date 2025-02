R. H. Domingo, 16 de abril 2023 | Actualizado 17/04/2023 08:26h. Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 17 de abril de 2023, para tu signo del zodiaco en HOY. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

Día agradable con los amigos y la pareja. Cuidado con las tarjetas de crédito, son peligrosas. Si quiere terminar bien ese trabajo, déjese aconsejar. Su estado de salud será regular.

Recibir amor está muy bien, pero también hay que darlo. No se relaje con el control de sus cuentas. Si se calma, conseguirá entregar a tiempo ese trabajo. Su vitalidad le hará resplandecer y será muy popular.

Esfuércese en volver a ver a un amigo del pasado. Recibe inesperadamente una importante cantidad de dinero. Protéjase de las envidias de sus compañeros. Cuidado, las tensiones suelen pasar factura.

Jornada para profundizar en las relaciones con sus amigos. Es un mal momento para que invierta, mejor ahorre. Relájese con el tema de su sueldo, mejorará en breve. Volverá a recuperar su equilibrio y su entusiasmo.

Profundice más en las relaciones de pareja. Gaste menos dinero en el hogar y disfrútelo en algún viaje. Le ofrecerán un puesto de mayor responsabilidad. Cuidado, podría ingerir algún alimento que no tolera bien.

Ser buenos amigos, además de amantes, une a la pareja. Una dificultad pecuniaria puede retrasar ese nuevo negocio. Está a la espera de un viaje relacionado con el trabajo. La vida sedentaria que lleva hace que su colesterol aumente.

Maravilloso momento para viajar con su pareja. Mala suerte en lo económico. Sea participativo en el ambiente laboral. No siga retrasando la visita al dentista, luego será peor.

Su pareja le animará, ya que comprende su mal humor. Esa reparación inesperada no le permite excesos. Su popularidad aumenta en el terreno profesional. Ese dolor de espalda se soluciona con masajes.

Le conviene disfrutar más con sus amigos. Día adecuado para realizar inversiones. Tenga disposición positiva en el trabajo. Tan pronto se mostrará optimista y vital como sin fuerzas.

Esos celos absurdos pueden llevarle a la ruptura. Cuide su economía, no se deje llevar por las compras. Laboralmente, fin del problema, todo volverá a su cauce. Puede llegar un dolor de muelas pasajero.

No se enzarce en discusiones y disfrute más del amor. Buen momento económico, pero cuidado con los gastos. Sentirá que la rutina laboral domina todo lo que hace. No reprima sus lágrimas, le vendrá bien desahogarse.

Día memorable con su pareja. No dude de su capacidad para aumentar sus ingresos. Le conviene recordar que no está solo en su trabajo. No descuide su revisión anual con el dentista.

