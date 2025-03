R.H. Jueves, 3 de agosto 2023, 08:54 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 3 de agosto de 2023, para tu signo del zodiaco en HOY. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

Conseguirá el afecto de la persona que le interesa. Influencia favorable para aumentar sus ingresos. Cautela en el plano laboral, aléjese de propuestas poco fiables. Inicio de un importante agotamiento, usted es lo primero.

La vida amorosa comienza a plantearle problemas, reaccione. Embárquese en una nueva inversión, será un éxito. Incremento de energía mental, buena para su trabajo. Su garganta estará sensible a los cambios climatológicos.

Su familia le hará llegar todo su cariño. Se podría decir que está en números rojos. Cansancio pasajero o fatiga en el trabajo. Se está abandonando, procure hacer ejercicio.

Dedique más tiempo a los asuntos del corazón. Medite ese cambio de banco. Aproveche las prácticas para un futuro trabajo. Cálmese y no pague con los que tiene cerca su mal humor.

Algo de reflexión favorecerá sus próximas relaciones. Solucione sus problemas económicos. Esa ambición laboral le llevará a situaciones poco deseables. Su mente se encuentra en un buen momento.

Explique a su pareja qué es lo que le ocurre. Cuidado con las compras innecesarias. Supera los obstáculos y saca adelante sus proyectos laborales. Fenomenalmente de salud.

Sin esperarlo, el amor invadirá su corazón. Procure controlar los gastos, tiende a derrochar. La monotonía se adueña de usted en su trabajo. Trate de recuperar energías.

Guíese por sus sentimientos y sea generoso con sus amigos. Atención a los gastos extraordinarios. Los asuntos laborales marcharán «viento en popa». Hoy es el día de empezar a leer ese libro que tanto le apetece.

No se deje llevar demasiado por el corazón, reflexione. Gaste menos en caprichos. Consolide su posición en el trabajo. Gozará de una salud estupenda.

Intensidad en amores y desamores. Preste la debida atención a su situación bancaria. Contagiará su optimismo en su ambiente de trabajo. Evite consumir bebidas frías, ha de cuidarse la garganta.

Esfuércese en volver a ver a un amigo del pasado. Buen momento para gastar su dinero en ocio. En el trabajo, no se deje llevar por las apariencias. La alimentación inadecuada podría ocasionarle problemas.

No se vuelva loco buscando un romance. Excelente momento para realizar operaciones bursátiles. La autocrítica laboral está muy bien, pero no se exceda. Cuide ese resfriado para que no vaya a más.

