Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 7 de mayo de 2023, para tu signo del zodiaco en HOY. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

Hoy se van a arreglar sus problemas sentimentales. Es un buen momento para comprar, hágalo con precaución. Momento para acuerdos y fusiones de trabajo. El abandono físico puede arruinar su estómago.

Nubarrones se ciernen en torno al amor. Buenas oportunidades económicas, aprovéchelas. En su trabajo, las labores cotidianas no le van a preocupar. Cuidado con sus ojos, no los someta a ambientes cargados.

No espere a que su pareja le pida explicaciones. Posible éxito en los juegos de azar. Es un buen momento para cambiar de trabajo. El contacto con el aire libre es beneficioso para su salud.

Las posibilidades de conocer gente divertida son muchas. Atención a los gastos domésticos. Puede tener ofertas de trabajo muy interesantes. Cuídese en su tiempo libre y logrará mayor calidad de vida.

Día idóneo para mejorar sus relaciones sentimentales. Ese regalo a un ser querido tendrá que esperar. Las cosas le irán saliendo bastante bien en el trabajo. Trasnoche menos y se encontrará mejor.

Los amigos serán hoy fuente de alegría. Oportunidad de ser generoso con sus allegados. Se siente muy valorado por sus compañeros de trabajo. Un pequeño sacrificio en las comidas le devolverá su figura.

Se siente muy compenetrado con su pareja. Hoy puede ir de compras y darse algún capricho. Intente que no le afecten los cambios laborales. Sus ojos estarán muy sensibles a la luz y al polvo.

No permita que el qué dirán afecte a su relación sentimental. Una mejora económica hace que se tranquilice. Acepte esa ventajosa oferta de empleo. Se siente pletórico, aproveche esa energía.

Se ha abierto una brecha en su relación de pareja. La suma de dinero que espera llegará tarde. Ante la avalancha de trabajo, intente calmarse para no fallar. No deje pasar la ocasión de ir al médico.

Alguien quiere conquistar a su pareja. Mal día para resolver problemas financieros delicados. No se enfrente con su jefe porque supondrá un fracaso. Su gran optimismo le hace sentirse bien.

Sabe que su pareja no es la que está fallando. Hoy es un buen día para cerrar un sustancioso negocio. Ojo, podría descuidar algún trabajo importante. Tómese en serio los momentos de descanso y de sueño.

No decaiga para que los problemas sentimentales no crezcan. Sus ahorros están en vías de extinción. No dude de sus valores y capacidades laborales. Haga todo lo posible para evitar la gripe.

