Horóscopo de HOY, 4 de abril de 2023

Consulta la predicción del horóscopo de hoy martes 4 de abril de 2023, para tu signo del zodiaco.

Aries

Debe desterrar el sentimiento de posesión hacia su pareja. Si invierte en bolsa, esté muy pendiente de las fluctuaciones. El ritmo de trabajo va a aumentar, esté preparado. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

Tauro

Querer quedar bien con todos puede darle problemas. Olvide que existen las tarjetas de crédito, son peligrosas. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. Su cadera requiere reposo, no la ignore.

Géminis

Su personalidad atraerá a alguien muy especial. Los astros miman sus finanzas. Asesórese para esa nueva andadura profesional. Se encuentra bien, aunque un poco agotado.

Cáncer

Debe dejar a un lado la desconfianza y los celos. Amenazan gastos imprevistos. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. No exponga su piel sin protección a los peligrosos rayos de sol.

Leo

Posible alejamiento de su pareja por motivos laborales. Cómprese una hucha para ir guardando lo que pueda. Le harán una oferta de trabajo interesante. Cuidado con los cambios de temperatura.

Virgo

La imaginación es muy importante, también en el amor. Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. No sea tan arisco y acérquese a sus compañeros. La visita al dentista evitará males mayores.

Libra

No sienta nostalgia de relaciones anteriores. Prudencia en cuestiones de dinero. Exponga, no imponga, sus puntos de vista en el trabajo. Un poco más de ejercicio no le sentará nada mal.

Escorpio

No tome demasiado en serio esa aventurilla. Revise sus extractos bancarios, puede encontrar algún error. Encontrará la salida adecuada para su situación laboral. Vigile las molestias musculares.

Sagitario

Hoy sí disfrutará con su pareja. La fortuna le sonreirá dando a su economía un empujón. Ponga un poco más de su parte, el trabajo no sale solo. Los problemas, apárquelos, y disfrute de su tiempo libre.

Capricornio

Estará absorbido por los asuntos domésticos. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Hoy acaba con ese fatigoso y largo trabajo. Sus problemas orgánicos experimentarán una mejoría.

Acuario

Refúgiese en su familia y sus amigos. Reclame el dinero que le deben desde hace tiempo. El trabajo puede que le resulte algo pesado o aburrido. Dolores de espalda, especialmente si juega al tenis.

Piscis

Gran armonía con su pareja debido al esfuerzo de los dos. La suerte está de su parte en todo lo relacionado con el azar. Su valía profesional se está cuestionando, defiéndase. No fuerce demasiado la máquina, el organismo se debilita.

