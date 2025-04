Horóscopo de HOY, 16 de febrero de 2023

Jueves, 16 de febrero 2023, 08:11 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 16 de febrero de 2023, para tu signo del zodiaco.

Aries

Sea más tolerante con su pareja. La fortuna le sonreirá dando a su economía un empujón. Si un compañero le está buscando, párele los pies. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

Tauro

Sorprenda a su pareja con algo diferente, le gustará. Posiblemente tenga que comprar un coche nuevo. No dude en tomar esa decisión de cara al trabajo. Su tendencia a engordar le impone comenzar una dieta.

Géminis

En el amor, se siente incomprendido. Su situación económica es envidiable, pero siga alerta. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. En lo relativo a la salud, va bien todo.

Cáncer

Sea más cariñoso con su familia. Tiene unos ahorrillos interesantes, sáqueles provecho. Se acabará el agobio cuando se entreguen los pedidos. Procure cuidar y mejorar su aspecto.

Leo

Si se ha enamorado de alguien que no le corresponde, olvídelo. Esos proyectos económicos en que piensa no serán rentables. Demuestre lo necesario que es su puesto de trabajo. Dispone de reservas energéticas, no las agote.

Virgo

Hechos imprevistos afectarán a su vida en pareja. Buen día para dar comienzo a nuevos negocios. Eluda los cotilleos, sobre todo en el trabajo. La alegría es sinónimo de salud.

Libra

Está siendo demasiado duro con sus seres queridos. Momento oportuno para hacer pequeñas inversiones. Haga su trabajo como siempre, no compita. Las discusiones afectan a su salud, procure evitarlas.

Escorpio

Escuche a los demás; mejorarán sus relaciones. Jornada cargada de disputas por temas económicos. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Su energía debe ser canalizada de forma constructiva.

Sagitario

Pasará fácilmente de la amistad al amor satisfactorio. Después de los apuros económicos pasados, recapacite. Reflexione y solucionará sus problemas laborales. Tendrá delicadas las articulaciones.

Capricornio

No cierre la puerta a la felicidad, diga sí al amor. Mucho cuidado si alguien le pide un aval. Quizá se están fijando en usted para promocionarle. Haga caso a ese informe médico y tranquilícese.

Acuario

Debe poner más de su parte en su relación sentimental. Se puede aprender a vivir con menos dinero. Sus jefes vuelven a confiar en usted, aprovéchelo. No se preocupe por su salud, desaparecerá esa tos.

Piscis

Tiranteces en sus relaciones habituales. Día algo movido en lo económico. Tiene muchas posibilidades de ascender de categoría. Problemas digestivos, hoy dieta blanda.

Temas

Horóscopo de HOY