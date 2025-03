Horóscopo de HOY, 14 de febrero de 2023

REDACCIÓN Martes, 14 de febrero 2023, 07:45 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy martes 14 de febrero de 2023, para tu signo del zodiaco.

Aries

Deje el rencor a un lado y saldrá beneficiado. Analice los riesgos de ese nuevo negocio. Adáptese a los aires de renovación de su empresa. Sentido del humor y espíritu constructivo.

Tauro

Si vive en pareja, discusiones de tipo doméstico. Un viaje de negocios al extranjero le acarrea gastos inesperados. Actúe con decisión y mejorarán sus relaciones laborales. La vida sedentaria que lleva hace que su colesterol aumente.

Géminis

Surge una sorpresa en su vida amorosa. No es el momento adecuado para pedir un préstamo. Presente sus propuestas a sus jefes y sea paciente. Ha ganado algunos kilos, pero no se obsesione los perderá.

Cáncer

Mal día para aclarar dudas sentimentales. Se avecinan gastos importantes. Procure que el trabajo no se convierta en una adicción. No comience esa dieta sin consultar con el endocrino.

Leo

Intente terminar con esa relación negativa. Hoy gastará alegremente su dinero, puede permitírselo. Es el día adecuado para tomar iniciativas en el trabajo. Estado de ánimo eufórico.

Virgo

En su relación amorosa habrá enfados y reconciliaciones. En sus inversiones tiene que actuar con inteligencia. Es hora de retomar ese proyecto laboral que ha iniciado. El deporte es una fuente para adquirir fuerza.

Libra

Las contrariedades que tenía con su pareja se disipan. No se deje persuadir para realizar una inversión. En el trabajo, todo marcha a la perfección. La primera riqueza es la salud, ¡mímela!

Escorpio

Haga planes de futuro con su pareja, acertarán. Buena suerte en los juegos de azar, puede ganar dinero. Atención con ese nuevo negocio, podría ser un engaño. Evite las comidas copiosas y el exceso de alcohol.

Sagitario

La compañía de sus amigos le hará más llevadera la jornada. Si no quiere sorpresas en los negocios, no se arriesgue. No debe entrar en conflicto con sus superiores. Haga dieta de forma controlada.

Capricornio

Está melancólico y echa de menos el estímulo del amor. Ocasión propicia para saldar viejas deudas económicas. Buena jornada para realizar entrevistas y cerrar tratos. Las comidas con mucha sal hay que evitarlas.

Acuario

No busque amor donde solo hay una gran amistad. Sus negocios le reportan importantes beneficios. Es un trabajador nato, pero muy duro con sus rivales. Los contratiempos desaparecen de su vida.

Piscis

Su relación de pareja está necesitando una terapia. Tiene problemas económicos debido a su falta de previsión. Asuma nuevas responsabilidades, está capacitado. Si no puede dejar de fumar, pida ayuda.

