Horóscopo de HOY, 13 de febrero de 2023

REDACCIÓN Lunes, 13 de febrero 2023, 07:57 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 13 de febrero de 2023, para tu signo del zodiaco.

Aries

En el amor, estará muy seguro de sí mismo y no escuchará a nadie. Juegue a la lotería, puede ganar dinero. Va a estar inspirado y lleno de ideas en su trabajo. Óptimo estado de ánimo.

Tauro

Las disputas amorosas solo se solucionan a través del diálogo. Suerte en los juegos de azar. Muchos cambios en el trabajo, aprovéchelos. Debe empezar hoy mismo a cuidarse.

Géminis

Posibilidad de enamoramiento platónico. Puede beneficiarle la compra de bienes inmuebles. En sus manos caerá un proyecto laboral muy estimulante. Cuidado, podría ingerir algún alimento que no tolera bien.

Cáncer

Esos pequeños detalles de su pareja le hacen muy feliz. Modere su actual tendencia consumista. No se deje llevar por utopías profesionales. Los problemas de salud serán fácilmente controlados.

Leo

La felicidad será insuperable para quienes tienen pareja. Con el dinero, tiene que ser un poco más arriesgado. Le van a pedir su opinión para analizar un trabajo. Su condición física mejorará si sale a caminar.

Virgo

No ignore a Cupido, valore más las relaciones amorosas. Su situación económica no es del todo buena, cuidado con las inversiones. Éxito en el trabajo por usar la táctica adecuada. Los temores le provocarán problemas de insomnio.

Libra

Los malentendidos con su pareja se aclararán inesperadamente. Puede tener grandes gastos inesperados. No se menosprecie, usted es excelente en el trabajo. Enhorabuena, con el deporte ha recuperado su figura.

Escorpio

Alguien quiere conquistar a su pareja, no tendrá éxito. En los asuntos económicos todo marcha bien. Tiene muchos recursos para solucionar temas laborales. Proteja sus ojos ya que estarán sensibles al polvo del ambiente.

Sagitario

Hoy agradecerá el apoyo de su entorno familiar. No sea tan materialista, el dinero no lo es todo. No cometa errores absurdos en el trabajo. Necesita más horas de descanso.

Capricornio

Añorará tiempos pasados en el amor. Los problemas económicos le amargarán el día. Comente a su superior el problema laboral que le obsesiona. Sería saludable un fin de semana casero.

Acuario

Romántico y detallista con su pareja. Su economía no está en el mejor momento. Tomará importantes decisiones en su trabajo. Quizá tenga dolor de cabeza, pero se le pasará enseguida.

Piscis

No se muestre tan frío y distante con su pareja. Momento propicio para ampliar negocios e inversiones. Día de gran actividad laboral. Bien de salud, pero con poca vitalidad.

Fechas de los signos del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Temas

Horóscopo de HOY