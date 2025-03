Horóscopo de HOY, 12 de febrero de 2023

REDACCIÓN Domingo, 12 de febrero 2023, 08:01 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 12 de febrero de 2023, para tu signo del zodiaco.

Aries

Esa persona afín podría convertirse en su pareja ideal. Su economía se ve favorecida con un dinero inesperado. Sobresaldrá por encima de sus compañeros de trabajo. Modere la dosis de tabaco, puede tener afonía.

Tauro

Aunque esté melancólico, no caiga en soluciones fáciles. La base de una buena economía es el control. Una nueva etapa laboral le encontrará preparado. Deje de lado los hábitos que perjudican su salud.

Géminis

El amor será el aspecto más brillante del día. Confórmese con lo que tiene, ser ambicioso es peligroso. La jornada laboral vendrá marcada por el aprendizaje. Si le gusta bailar, es un buen ejercicio.

Cáncer

Eluda compromisos y preste más atención a su pareja. El panorama económico se presenta sin problemas. Se producirán nuevos contactos profesionales. Por fin su organismo va a alcanzar el equilibrio.

Leo

Apasionante cambio en su vida amorosa. Huya de la tentación de hacer gastos innecesarios. Para su trabajo, utilice los avances tecnológicos. Mucho más relajado con los temas de salud, buena señal.

Virgo

Debe dar un margen de confianza a su pareja. Céntrese en lo necesario y no malgaste su dinero. No permita que el trabajo se convierta en una pesadilla. Alivie las tensiones realizando un poco de baile.

Libra

Tranquilas las cosas del corazón. Empieza a disfrutar de un buen momento económico. No busque protección en sus compañeros, no la necesita. No olvide practicar deporte con más regularidad.

Escorpio

No descuide a sus amigos, serán importantes en su futuro. Dará más de lo que tiene, y su bolsillo lo lamentará. Mejoras profesionales. El esfuerzo físico que está realizando le agota las fuerzas.

Sagitario

Necesita compartir más tiempo con la persona amada. Quizá pierda un objeto de gran valor en un descuido. Aproveche la oportunidad y diga sí a ese nuevo trabajo. Si tiene problemas de circulación, ejercite las piernas.

Capricornio

Quite tiempo a la profesión para atender al corazón. Actúe de forma previsora con el dinero. Dentro de poco llegará el trabajo de su vida. Su salud comienza a quebrarse, cuídese.

Acuario

Mejorarán las relaciones sentimentales. Cumpla con los compromisos económicos que ha contraído. En el plano profesional, aumento de sueldo. Si cuida su dieta, dormirá mejor.

Piscis

Jornada serena pero intensa en su relación sentimental. Puede dejar de soñar, ese fantástico viaje se hará realidad. La jornada laboral de hoy será agotadora. Día favorable para alcanzar la estabilidad orgánica.

Fechas de los signos del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Temas

Horóscopo de HOY