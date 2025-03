Horóscopo de HOY, 29 de enero de 2023

REDACCIÓN Domingo, 29 de enero 2023, 08:08 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 29 de enero de 2023, para tu signo del zodiaco.

Aries

Familia, pareja y amigos le harán mucha compañía. Su presupuesto no le permite excesos. Cerrará negociaciones con éxito. Pruebe con un régimen de comida sana y natural.

Tauro

Buena comunicación con su pareja. Podría ser víctima de un timo, tenga cuidado al invertir. Se enfrentará en el trabajo a gente con pocos escrúpulos. El abuso en las comidas puede perjudicarle.

Géminis

No compita con su pareja, déjese seducir por ella. Su optimismo no le deja ver sus problemas económicos. No se preocupe, tendrá ayuda en su entorno laboral. Vigile su salud, ya que puede verse algo alterada.

Cáncer

Está complaciente al máximo. Intente ahorrar un poco y no gastar a lo loco. Su tesón y su ingenio son envidiables en el trabajo. Si su médico le aconseja vacunarse, hágalo.

Leo

Buen momento para ahondar en los sentimientos. Gastos inesperados desequilibran su presupuesto. Todas las gestiones laborales que haga serán un éxito. Deseos de dejar el tabaco, lo conseguirá.

Virgo

Esa obstinación desconcierta a su pareja. En relación con el dinero, camine con pies de plomo. Actúe con decisión y mejorarán sus relaciones laborales. Tendrá los huesos delicados.

Libra

Es difícil imaginar la convivencia sin hacer cambios. Prescinda de los gastos superfluos. Está en un momento excelente en sus estudios. Le sentará muy bien salir a pasear.

Escorpio

En esta jornada, le encontrarán especialmente atractivo. Hará un préstamo a una persona cercana. Si el trabajo es excesivo, háblelo con sus jefes. La base de una buena salud está en una sana rutina diaria.

Sagitario

Una actitud más sincera con su pareja les beneficiará. Ahorre lo que pueda y gaste lo necesario. Dotes organizadoras en el trabajo. Si fuma, fume menos, pues sus pulmones no son de hierro.

Capricornio

Su relación sentimental se va consolidando. Está en un buen momento económico. Complicaciones en el trabajo, razone antes de actuar. Cuide sus músculos lumbares.

Acuario

Dificultad para ponerse de acuerdo con su pareja. No gaste todo lo que tiene, ahorre algo. Aporte un toque personal a los proyectos de su empresa. Por fin dice adiós a ese virus intestinal.

Piscis

No deje pasar de largo una relación satisfactoria. Su economía prospera gracias a su intuición. Por fin consigue ese turno que tanto deseaba. Modere el consumo de alcohol y tabaco.

Fechas de los signos del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

