Consulta la predicción del horóscopo de hoy 13 de enero de 2023, para tu signo del zodiaco.

Aries

La reflexión le hará tomar decisiones adecuadas con su pareja. Ingreso extra de dinero. Debido a su constancia, conseguirá un buen trabajo. Modérese con el café y otras bebidas excitantes.

Tauro

Si está buscando el amor de su vida, está al caer. Un pago que olvidó puede descabalar su presupuesto. Procure acabar todos los proyectos atrasados. Necesita más horas de descanso.

Géminis

Su pareja necesita su apoyo, no la defraude. Renegocie su seguro del hogar o del coche. Buen día para llegar a acuerdos con sus jefes. El descanso es imprescindible para su salud.

Cáncer

No caiga en una dependencia amorosa poco recomendable. Recibirá un incentivo económico con el que no contaba. La jornada laboral vendrá marcada por el aprendizaje. ¡Fuera el estrés!

Leo

Posibilidad de discutir con un amigo muy cercano. La base de una buena economía es el control. Sorpresas agradables en el trabajo. Hace poco tiempo que cuida su salud, tenga paciencia.

Virgo

Quiere a su pareja pero surgirán tentaciones. Descubrirá que tiene más dinero del que pensaba. La entrada de un trabajo nuevo le absorberá. Relájese, tiene que huir de la crispación.

Libra

Borrón y cuenta nueva, deje esa relación. No es buen momento para hacer compras. El panorama profesional es francamente esperanzador. Estupenda forma física.

Escorpio

En el amor y con la familia, debe tener mucha prudencia. Hoy su número de suerte es el 8. Sorpresa agradable en el entorno laboral. Su piel necesita más que nunca de sus atenciones.

Sagitario

El amor trae hoy las cosas un poco moviditas. No se meta en los asuntos económicos de los demás. Un equívoco en su trabajo le permitirá aclarar cosas. Fortalezca los huesos con lácteos y ejercicio.

Capricornio

Se disiparán muchas dudas si abre su corazón. No tome decisiones arriesgadas para su dinero. Su rendimiento laboral no es bueno, esfuércese. No será su salud la que le preocupe, sino la de los demás.

Acuario

Lleve a su pareja a una gran fiesta. Quizá pierda un objeto de gran valor en un descuido. Intente no perder ni una oportunidad en el trabajo. Vigile su alimentación o surgirán problemas.

Piscis

Posibilidad de vivir un amor muy excitante. Si le deben dinero, se lo van a devolver. Procure no crearse conflictos en su trabajo. Los cambios de temperatura podrían perjudicar su garganta.

