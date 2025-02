redacción Lunes, 9 de enero 2023 | Actualizado 10/01/2023 08:55h. Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy 9 de enero de 2023, para tu signo del zodiaco.

Aries

Su pareja es tímida, háblele usted. Gracias a ese carácter ahorrativo se puede permitir algunos caprichos. En lo laboral, las cosas irán mejor que nunca. Sus pulmones agradecerían el aire puro del campo.

Tauro

No hiera los sentimientos de quien quiere declararle su amor. Llegan buenas noticias en materia económica. No se meta en líos con la gente que trabaja a su lado. No cometa excesos con la alimentación.

Géminis

La compenetración con su pareja es total. Sin darse cuenta se va a meter en una inversión importante. No deje que sus palabras se malinterpreten en su trabajo. Regálese una cura de sueño.

Cáncer

No se acomode, atienda las demandas de su pareja. Se siente generoso y con ganas de compartir con los suyos. Sobresaldrá por encima de sus compañeros de trabajo. El estómago será hoy el protagonista.

Leo

Llame a su pareja y propóngale una cita romántica. Diviértase sin gastar tanto dinero. Enhorabuena, el éxito profesional ha llegado. El estrés es la causa de su malestar; relájese.

Virgo

Emocionalmente mejor que nunca. Puede afrontar todos los gastos que se le avecinan. La impulsividad no es buena para hablar con los jefes. Domine los nervios o su salud se verá afectada.

Libra

Actitud positiva ante las adversidades sentimentales. Vivirá un día de esplendor económico. Sus expectativas profesionales se verán cumplidas. Conveniente en su estado una dieta depurativa.

Escorpio

El entendimiento con su pareja es perfecto. Momento óptimo para compras, ventas e inversiones. En el trabajo, sus superiores le quedarán agradecidos. No hacer nada de vez en cuando es muy sano.

Sagitario

Tendencia al desasosiego. Hoy recogerá los frutos económicos del pasado. Tenga siempre presente su prestigio profesional, es su aval. El exceso de actividad no es aconsejable, relájese.

Capricornio

No permita que el qué dirán afecte a su relación sentimental. Busque nuevas formas de ingresar dinero. Por fin llega ese puesto de trabajo tan merecido. Evite consumir bebidas frías.

Acuario

Después de una dura temporada, llega el amor. Momento difícil para realizar transacciones bursátiles. La intuición le salvará de esos problemas laborales. Sacúdase la pereza, haga más ejercicio físico.

Piscis

Riesgo de aburrirse de alguna relación afectiva. Juegue a la lotería, podría tocarle. Compagine su trabajo con la ayuda a los compañeros. Los problemas de salud serán causados por sus excesos.

Temas

Horóscopo de HOY