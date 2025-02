REDACCIÓN Lunes, 19 de diciembre 2022, 08:29 Comenta Compartir

Consulta el horóscopo de hoy, 19 de diciembre de 2022, para tu signo del zodiaco.

Aries

Querrá compartir más tiempo con su familia. Posibilidad de recibir una herencia familiar. Inteligencia despierta, alerta y curiosa en el trabajo. Su organismo necesita más descanso nocturno.

Tauro

Aproveche para buscar a la persona soñada. Su economía sufrirá pérdidas difíciles de controlar. Si se lo puede permitir, pida una excedencia. Comente a su médico lo de ese cansancio persistente.

Géminis

Recuperará la armonía perdida con su pareja. Paciencia en lo económico, no hay mal que cien años dure. Estado laboral apacible. Quede con ese amigo que hace tanto que no ve, le relajará.

Cáncer

Podría discutir con su pareja por un malentendido. Su situación económica no es del todo buena, cuidado con las inversiones. De pura casualidad contactará con nuevos clientes. Descargue el exceso de energía con ejercicio.

Leo

Desengaño amoroso. No derroche su dinero en salidas públicas que puede evitar. La tensión con su jefe hará del trabajo algo desagradable. Proteja sus ojos de los agentes externos.

Virgo

No sea tan esquivo con la persona amada. Para invertir en bolsa, asesórese primero. No intente hacer más trabajos de los que puede. Le conviene una salida al campo para tonificar mente y cuerpo.

Libra

No mire atrás, no puede hacer revivir amores pasados. Momento estupendo para hacer inversiones arriesgadas. Ante la avalancha de trabajo, intente calmarse para no fallar. Tirones debidos a un exceso de ejercicio.

Escorpio

Esa buena disposición le favorecerá en el amor. La economía marcha bien, pero no se desmelene. En el trabajo, los demás le ofrecerán colaboración. Comidas largas crean vidas cortas.

Sagitario

No hay demasiada estabilidad en el amor; sea comprensivo. Planifique sus gastos y analice sus prioridades. Mantenga la calma ante las dificultades laborales. Debe hacer más ejercicio.

Capricornio

Apasionante cambio en su vida amorosa. Es un buen momento para comprar, hágalo con precaución. Llega una mejora en su trabajo. Lleno de energía para hacer un montón de actividades.

Acuario

No se empeñe en enamorarse, se trata de algo pasajero. Sus gastos son elevados, pero sus ingresos son mayores. La agresividad no es una opción, tampoco en el trabajo. Haga ejercicio y mejorará su humor.

Piscis

La vida amorosa comienza a plantearle problemas, reaccione. Puede permitirse ese capricho que ya hace tiempo desea. Reflexione y solucionará sus problemas laborales. Vaya al médico, necesita un chequeo.

