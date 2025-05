Horóscopo de HOY, 17 de diciembre de 2022

REDACCIón Sábado, 17 de diciembre 2022, 09:10 Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de HOY sábado 17 de diciembre de 2022, para tu signo del zodiaco.

Aries

Algo de reflexión favorecerá sus próximas relaciones. Si tiene pendiente la firma de ese nuevo negocio, hoy es el día. Profesionalmente, no haga promesas que no pueda cumplir. Ligeras molestias de tipo alérgico.

Tauro

No actúe a lo loco en el plano sentimental. Le ofrecerán un negocio en el que no es oro todo lo que reluce. Progresos en el escalafón gracias a su esfuerzo. Llame a sus amigos, su estado de ánimo mejorará.

Géminis

Demuestre su cariño a la persona amada. El dinero va a venir de todas partes. En su trabajo, no firme nada sin estar asesorado. Cualquier momento libre es bueno para mover su cuerpo.

Cáncer

Su pareja le está dedicando mucha atención, sea receptivo. Use su sentido práctico en temas económicos. Fuerte competitividad laboral de la que saldrá airoso. En cuanto a su salud, todo normal.

Leo

El comportamiento de su pareja le desconcertará. Es hora de realizar esos proyectos bursátiles tan deseados. En el trabajo, está muy seguro y conseguirá lo que quiere. El contacto con la naturaleza despejará su mente.

Virgo

Vaya a esa fiesta aunque no le agrade mucho. Mal momento para comprometerse con nuevas inversiones. Continúe con su trabajo, no empiece nuevos proyectos. Si no cuida su estómago las cosas se pueden complicar.

Libra

Distinga entre sus pensamientos idílicos y el amor. Descubra la manera de invertir sus ahorros positivamente. Momento para luchar por el ascenso. Los paseos por el campo contribuirán a erradicar sus nervios.

Escorpio

Estará predispuesto a ser más cariñoso con su pareja. Ponga su dinero a salvo de los amigos interesados. Buena racha de logros profesionales. Si no se cuida ese resfriado, podría afectarle a los bronquios.

Sagitario

Una persona que no le conviene acapara su atención. Si utiliza bien los recursos, la fortuna le sonreirá. Encontrará nuevas posibilidades de trabajo. No esté tan pendiente de su salud porque está muy bien.

Capricornio

Asuma sus errores y enfréntese a sus problemas de pareja. Tiene dinero suficiente para pensar en cambiar de vivienda. Por fin llega ese tan merecido aumento de sueldo. Intente no agobiarse con el ritmo diario.

Acuario

Aclare sus dudas sentimentales con su pareja. Apueste fuerte en los negocios y se verá recompensado. Oportunidad de concretar proyectos en su trabajo. Malestar articular sin importancia.

Piscis

Las relaciones sociales tienen el tributo de salidas nocturnas. Es la hora de pagar las deudas, si las tiene. Ese nuevo compromiso laboral le reportará beneficios. Extreme las precauciones respecto a la higiene.

