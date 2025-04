Martes, 6 de diciembre 2022, 09:16 Comenta Compartir

Consulta el horóscopo de hoy, 6 de diciembre de 2022, para tu signo del zodiaco.

Aries

Ambiente familiar revuelto, ármese de paciencia. Alguien cercano le va a ayudar con su economía. Evite encontronazos con sus compañeros de trabajo. Jornada ideal para alcanzar un equilibrio físico y mental.

Tauro

Su pareja y sus amigos alabarán sus buenas cualidades. Disponga de su dinero a su antojo, para eso lo tiene. El trabajo no le dejará un segundo para el aburrimiento. Los nervios le pueden jugar una mala pasada.

Géminis

Olvide ese antiguo amor y mire al frente. Hoy, invertir, no es una buena idea. Su ritmo de trabajo ha sido mínimo, esfuércese más. Si tiene un proyecto importante entre manos, no trasnoche.

Cáncer

No desatienda a los parientes, ellos no lo merecen. Por fin le conceden el crédito solicitado. Le ofrecerán un viaje de trabajo, acéptelo y se alegrará. Gozará de un tono físico envidiable.

Leo

Debe dar un margen de confianza a su pareja. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. Surgirán obstáculos en su trabajo debido a la intransigencia. Su estado de salud es excelente.

Virgo

No se acomode, le toca mover ficha en el amor. Está gastando como si fuera millonario y no lo es. Su progreso profesional no tiene freno. Salga con sus amigos y verá cómo su salud mejora.

Libra

Su pareja le sumirá en el desconcierto. Si tiene que hacer una compra importante, hoy es el día. Intente no perder ni una oportunidad en el trabajo. Controle los caprichos gastronómicos.

Escorpio

Hable con su pareja abiertamente de sus sentimientos. Llega un dinero con el que no contaba. Hoy le felicitarán por su trabajo. Debe cuidarse un poco más la garganta y los pulmones.

Sagitario

Nunca está de más demostrar cariño a los padres. Controle personalmente sus asuntos financieros. Pronto cambiará de lugar de trabajo, no se desespere. Intentarán convencerle de la necesidad de adelgazar.

Capricornio

Escuche más a sus seres queridos. Sus gastos cotidianos van a aumentar. Jornada muy productiva en el plano profesional. Utilice su energía sabiamente, hoy la necesitará.

Acuario

Disfrutará de la compañía de los que le quieren. Si quiere aumentar sus ingresos, busque alternativas. Etapa de reflexión y búsqueda de nuevo trabajo. Procure tener una dieta equilibrada y duradera.

Piscis

No comience esa aventura, no le interesa. Cuenta con un buen asesoramiento en cuestiones de dinero. No se vislumbran problemas a nivel profesional. Goza de una salud maravillosa.

