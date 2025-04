Horóscopo diario, sábado 23 de septiembre de 2023

R. H. Sábado, 23 de septiembre 2023, 10:37 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 23 de septiembre de 2023, para tu signo del zodiaco en HOY. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

Jornada sin problemas afectivos. Racha de suerte que repercute en su economía. Si el trabajo es excesivo, háblelo con sus jefes. Un amigo le enseñará a introducir buenos hábitos en su dieta.

Huye ante el temor de un desengaño amoroso. El extra económico con el que contaba no llega. Acepte ese traslado para sacar un dinerillo extra. A tener en cuenta su espalda, será el punto débil.

Si hoy aparece un amor, puede ser intenso. Tendrá que hacer encaje de bolillos para cuadrar sus cuentas. No se cree enemigos ahora que ya llega el éxito laboral. La indigestión es fruto del abuso de dulces.

Recibirá de su pareja afecto y comprensión. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Las prisas no deben restar calidad a su trabajo. El fin de semana en la playa le reconfortará.

Dedica poco tiempo a sus relaciones afectivas. Puede gastar parte de su dinero, lo recuperará pronto. Las aguas profesionales vuelven a su cauce. La obsesión por el físico está empezando a ser peligrosa.

Su relación amorosa necesita de más fantasía y entusiasmo. No es buen momento para asumir nuevos gastos. Entablará nuevos contactos útiles para su empresa. La garganta será su punto débil.

Se le da muy bien alegrar la vida a los demás. En lo económico, se enfrenta a importantes obstáculos. Venza su timidez si pretende destacar ante sus jefes. Para llevar la vida sana tiene que cuidarse.

Hoy preferirá estar solo. La deuda que ha olvidado pagar ya no admite más demoras. No tema embarcarse en grandes proyectos laborales. Intente no agobiarse con el ritmo diario.

Momento sentimental bastante bueno e intenso. Cuide su cartera y no malgaste el dinero. La jornada laboral se desarrollará de maravilla. Descanse todo lo que pueda.

No sabrá cómo manejar una situación amorosa. Controle el dinero, gasta mucho. Verá claro los pasos a dar para una futura promoción. Su salud cuenta con una buena protección de los astros.

Quizá tenga problemas con un amigo, últimamente no conectan. El dinero le va a tener algo pensativo. Sus jefes vuelven a confiar en usted, aprovéchelo. Hidrate su piel bebiendo agua.

Saldrá airoso de una situación conflictiva con su pareja. Decídase a disfrutar sin mirar tanto el euro. Las cosas le irán saliendo bastante bien en el trabajo. Usted no es invencible, así que controle sus energías.

