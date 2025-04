Horóscopo diario, viernes 22 de diciembre de 2023

R. H. Viernes, 22 de diciembre 2023, 08:35 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes, 22 de diciembre de 2023, para tu signo del zodiaco en HOY. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

Encuentro romántico muy satisfactorio. Va a recibir una bonificación económica. Ningún problema en el trabajo, pero insista con sus proyectos. Solo el médico sabe lo que puede tomar en cada situación.

Necesita tiempo antes de abrir a alguien su corazón. Ese regalo a un ser querido tendrá que esperar. Surge una oportunidad para mejorar de trabajo, medítelo. Calma con los imprevistos si no quiere acabar de los nervios.

Hable con más confianza con familiares y amigos. Su ambición por el dinero es muy peligrosa. Defienda sus posturas en el trabajo, pero sin agresividad. Las chucherías no deben formar parte de su dieta.

No se arrepentirá de desahogarse con sus amigos. Puede surgir alguna discusión doméstica por culpa del dinero. Trabaje con diligencia, sus compañeros se lo agradecerán. Esa ansiedad le acarreará trastornos intestinales.

No sea tan precavido y entréguese un poco más. Hoy le devuelven el dinero que prestó hace tiempo. Su tenacidad en el trabajo es envidiable, siga así. Si no se cuida a tiempo, podría acumular un gran cansancio.

Aproveche lo que le brinda la vida social. El ahorro es importante, pero no se obsesione. Disfrute del buen momento profesional. No olvide las revisiones médicas rutinarias.

Varias oportunidades sentimentales; tendrá que elegir. Acaban las deudas que le agobian. No permita que se le acumulen las tareas. Libérese de sus tensiones musculares con algún masaje.

No caiga en esa aventura sentimental, no es de fiar. Si controla los gastos, todo irá bien. Esfuércese y aprenda, no se ancle en su trabajo habitual. No olvide la cita con el dentista.

Oportunidad de comenzar un noviazgo duradero. Puede vivir con menos de lo que tiene. Evite los enfrentamientos con sus jefes. Los problemas físicos remitirán con cuidados caseros.

Tiene que renovar una parte de su círculo amistoso. Los proyectos económicos siguen adelante, pero despacio. Conseguirá ese ascenso tan trabajado. Procure evitar los excesos en su alimentación.

Aclare sus sentimientos para no hacer daño a nadie. Aproveche el día para disfrutar de ese aumento de sueldo. La prudencia debe imponerse antes de un cambio laboral. Debido a las tensiones acumuladas, tendrá insomnio.

Día de bienestar sentimental. No tome decisiones precipitadas en lo financiero. Los nuevos trabajos serán bien recibidos por todos. Esa debilidad que nota, debe vigilarla.

Temas

Horóscopo de HOY