Horóscopo diario, 18 de noviembre de 2024

Consulta la predicción del horóscopo de este lunes, 18 de noviembre de 2024, para tu signo del zodiaco.

Está siendo admirado por el sexo opuesto. Gente aprovechada intenta darle un «sablazo». La obsesión por el trabajo no le favorece en absoluto. Anímese viendo lo bueno que le rodea.

Conocerá a una persona que le hará muy feliz. Debe ser más prudente y comedido con el dinero. Intentarán poner freno a sus ideas sobre el trabajo. Evite coger excesivo peso, repercutirá en su espalda.

Mantendrá una buena relación con todos sus amigos. Si tiene que hacer algún regalo, cíñase a sus posibilidades. Procure que el trabajo no se convierta en una adicción. Tenga cuidado, el exceso de inactividad no es bueno.

Exigente y algo irascible con sus amigos. No hay acontecimientos especiales en relación con el dinero. Por fin se acerca la firma de ese deseado contrato laboral. Abuso en la práctica del deporte, podría sufrir alguna lesión.

Goza de una estabilidad sentimental envidiable. Se ha propuesto ahorrar y va por buen camino. Eluda los cotilleos, sobre todo en el trabajo. Buen estado de salud.

El futuro le depara nuevas sorpresas entre sus amistades. Alguien que le quiere compartirá un premio económico con usted. Su entrevista de trabajo tiene buenas perspectivas. Respecto a la salud, cuide sus pies.

Conocerá a una persona que le resultará interesante. Que los problemas personales no mermen su economía. Intente que en su empresa haya cordialidad. No le conviene trasnochar ni cometer excesos.

Algo de reflexión favorecerá sus próximas relaciones. Jornada idónea para cobrar el dinero que le deben. Si se retrasan sus proyectos profesionales, sea paciente. Cuide su garganta o acabará con un buen resfriado.

Resuelva ese asunto pendiente en su corazón. Debe poner límite a sus gastos o no llegará a fin de mes. Le harán una interesante oferta de trabajo. Sus pies necesitan el cuidado de un podólogo.

Si su corazón está libre, láncese a nuevas relaciones. Ahorre, no es cuestión de no gastar, sino de administrarse mejor. Puede conseguir mejores condiciones de trabajo. Para evitar pequeñas molestias físicas, descanse más.

Buenas perspectivas en el amor. Su economía sube como la espuma, disfrútelo. Su magnetismo personal le hará cerrar buenos negocios. Su sistema respiratorio estará algo más sensible.

No haga promesas amorosas que no pueda cumplir. Modere su actual tendencia consumista. Tiene gran prestigio entre sus compañeros de trabajo. Si no puede dejar de fumar, pida ayuda.

