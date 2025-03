Horóscopo diario, 26 de noviembre de 2023

Domingo, 26 de noviembre 2023, 08:29 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo, 26 de noviembre de 2023, para tu signo del zodiaco en HOY. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

Su empeño por darse a los demás le será muy placentero. Sus finanzas están protegidas por las estrellas. Los viajes de trabajo son circunstanciales, no se agobie. La garganta le ocasionará algún problema leve.

Sus hijos le proporcionan momentos de intensa felicidad. Se produce un ingreso que no esperaba. Si es inteligente, podrá ganar muchos puntos con su jefe. Vigile esas molestias para que no vayan a más.

Puede ser víctima de un error, aclárelo con su pareja. Un imprevisto le obliga a gastar mucho dinero. Si es prudente, logrará buenas oportunidades laborales. Un amigo le enseñará a introducir buenos hábitos en su dieta.

Se muestra indiferente y es por miedo a ser rechazado. Los gastos extras pueden desestabilizar su economía. Ese individualismo desagrada a sus compañeros. No se automedique, vaya a su consulta.

Si tiene problemas familiares no eluda hablar de ellos. Es un buen día para hacer grandes compras. Un amigo va a intervenir para que se reconozca su trabajo. La vista puede causarle problemas, acuda al oftalmólogo.

Emocionalmente, no estará tan agitado como otros días. Comienza una fase de estabilidad económica. En su trabajo, no se deje llevar por un exceso de ambición. Tome zumo de naranja, la vitamina C es muy necesaria.

Es una gran oportunidad para establecer relaciones. Está atravesando una buena racha económica, disfrute de su dinero. Prudencia si aparecen dificultades en el trabajo. Sentirá cansancio, pare un poco.

Valorará la compañía de sus amigos. Hoy aumentará sus ingresos gracias a necesidades ajenas. Sus compañeros no deben ser sus enemigos. Posible caída del cabello, consúltelo con su médico.

Demuestre a su pareja que la quiere. Abra los ojos y aproveche esa ocasión para invertir. Ayude a sus compañeros pero no descuide su trabajo. Se está abandonando, procure hacer ejercicio.

Tendrá a Venus de su parte para conquistar a quien quiera. Es posible que le sorprendan con un ingreso inesperado. Su capacidad creadora está en pleno apogeo. Un buen masaje aliviará las molestias corporales.

Pequeño desengaño con alguien de su familia. Tase sus propiedades para saber más de su patrimonio. Aceptarán todas sus propuestas profesionales. Atención a sus rodillas, visite al médico.

Deberá preguntarse qué está pasando en su relación. Los astros le sonríen en el terreno económico. No establezca parcelas de poder en el entorno laboral. Cuide su sistema circulatorio.

Temas

Horóscopo de HOY