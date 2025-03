Horóscopo diario, 7 de marzo de 2025

R. H. Jueves, 6 de marzo 2025, 15:42 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de este viernes, 7 de marzo de 2025, para tu signo del zodiaco.

Estará preocupado, especialmente por su pareja. Su economía es preocupante, tome cartas en el asunto. Tendrá la satisfacción de haber hecho bien su trabajo. Tenga cuidado, el exceso de inactividad no es bueno.

Debe limar asperezas con su pareja. No tendrá más remedio que soportar un gasto imprevisto. Ocasión propicia para obtener mejoras laborales. Los cambios de temperatura no son buenos, evítelos.

Tendrá a Venus de su parte para conquistar a quien quiera. Limite sus gastos si no quiere tener problemas económicos. Etapa de cambios constantes en el trabajo. Ejercicio moderado, no intente ponerse en forma en dos días.

Logrará las conquistas amorosas que se proponga. Aplique toda su creatividad en ganar el dinero que necesita. Propóngase reciclar sus conocimientos. Aliméntese mejor que hasta ahora.

Por una vez sorprenda a su pareja, salga de la rutina. El dinero es importante, pero no olvide la amistad. Posponga sus ideas laborales para otro momento. Empiece a hacer ejercicio moderado.

Disfrute todo lo que pueda con su nuevo amor y no rompa la magia. Bien de dinero y mejorando. Haga algún curso para superarse en su trabajo. Mímese, necesita mayores cuidados de los que cree.

Lo pasará en grande conociendo a gente nueva. Hoy es el día de mover su dinero, consulte con su banco. Su popularidad en el trabajo se debe a su compañerismo. El masaje hará que descargue toda la tensión acumulada.

El amor le endulzará la vida, no lo deje pasar. Va a recibir una bonificación económica. Un cambio de trabajo no siempre es positivo, piénselo. Si padece dolores de huesos, protéjase de la humedad.

La pasión jugará un papel muy importante en su vida. Hoy puede ir de compras y darse algún capricho. Encontrará el trabajo con el que siempre ha soñado. Debe cuidar más que nunca su boca.

Allá donde vaya, será protagonista de la fiesta. Piense en qué va a gastar ese dinero ahorrado. Oferta laboral muy interesante. Llame a sus amigos, su estado de ánimo mejorará.

En el amor, estará más bien tierno e intimista. No es el momento idóneo para derrochar su dinero. En el trabajo, no se deje avasallar. Se avecinan desarreglos fisiológicos si no se cuida.

Buen momento para que fructifique un romance. Golpe de suerte para sus intereses económicos. Tómese con calma la avalancha de trabajo de hoy. No será su salud la que le preocupe, sino la de los demás.

Temas

Horóscopo de HOY