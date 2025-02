Horóscopo diario, 26 de marzo de 2023

Redacción Domingo, 26 de marzo 2023, 08:46 Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 26 de marzo de 2023, para tu signo del zodiaco.

Aries

Debe tomar serias decisiones sentimentales. Habrá más gastos de los esperados. No se asuste ante sus nuevas responsabilidades. Salud muy buena, está en perfecta forma física.

Tauro

Situación bastante emocionante en lo sentimental. Salda todas sus deudas con gran facilidad. Encontrará apoyo para lograr sus objetivos profesionales. El sentido del humor es importante para la salud.

Géminis

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Hoy se complican los temas económicos. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Gozará de una salud estupenda.

Cáncer

No confunda una buena amistad con algo diferente. Buen momento para invertir en una vivienda. En el trabajo, considere ese error como algo positivo para el futuro. Problemas para conciliar el sueño, es algo pasajero.

Leo

Esa relación que en un principio parecía confusa, le satisfará. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. Interesante novedad en el mundo profesional. Podría sufrir algún mareo, cuide su tensión.

Virgo

Sea más sincero, muestre sus sentimientos abiertamente. Ahorre un poco para cuando lleguen las vacas flacas. Relájese con el tema de su sueldo, mejorará en breve. Tras una dura jornada, dedíquese a descansar.

Libra

No se arrepentirá de desahogarse con sus amigos. Día apropiado para resolver asuntos financieros. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.

Escorpio

Lo pasará en grande conociendo a gente nueva. Tendencia a tirar la casa por la ventana. Relájese y saldrá de esa sensación de ahogo en la empresa. Vigile su tensión pero sin obsesionarse.

Sagitario

Un viaje le ayudará a superar una situación confusa con su pareja. Paciencia en lo económico, no hay mal que cien años dure. En su entorno laboral se sentirá un poco incómodo. Molestias en la garganta, haga gárgaras de limón caliente.

Capricornio

No tontee con amoríos, cuide lo que tiene. Unos baches económicos pondrán a prueba su intuición. Afronte los contratiempos laborales con calma y paciencia. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.

Acuario

Conocerá a alguien que tiene mucho que enseñarle. Está muy preocupado por la economía que le rodea. Tómese su tiempo para programar objetivos laborales. Sufrirá molestias de estómago si no se tranquiliza.

Piscis

Tranquilas las cosas del corazón. Todo ese papeleo es necesario para disfrutar la herencia. Cerrará negociaciones con éxito. Pletórico de optimismo y energía que transmite a los demás.

Temas

Horóscopo de HOY