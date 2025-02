Horóscopo diario, lunes 16 de octubre de 2023

R. H. Lunes, 16 de octubre 2023, 11:24 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes, 16 de octubre de 2023, para tu signo del zodiaco en HOY. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

Creará un buen ambiente familiar. Momento difícil para realizar transacciones bursátiles. Está en plena ebullición intelectual en su trabajo. Los pequeños problemas de salud desaparecen.

Disfrutará de la compañía de alguien del pasado. Los astros indican que es una buena oportunidad para invertir. Sus compañeros de trabajo le agradecerán su buen hacer. Buen momento para recuperar energías.

Procure que la monotonía no sea la protagonista de su relación. Mejora su calidad de vida, gracias a ese nuevo negocio. No debe entrar en conflicto con sus superiores. Procure dormir más y no abusar de las comidas copiosas.

Convoque esa comida familiar que tanto desea. Embárquese en una nueva inversión, será un éxito. Si no tiene trabajo, las oposiciones son una opción. Debe procurar no obsesionarse tanto con su cuerpo.

En el amor, no habrá quien se le resista. Ponga su intuición al servicio de los asuntos económicos. Posibilidad de mejora en su puesto de trabajo. Procure protegerse de los cambios de temperatura.

No descargue el mal humor con los seres queridos. Cuídese de los pequeños gastos. En el trabajo, no se deje avasallar. Dosifique sus fuerzas, no es bueno un esfuerzo constante.

O cuida las relaciones amorosas, o lo sentirá. Antes de comprar, compare precios y calidades. Medite detenidamente las ofertas antes de cambiar de trabajo. El cansancio y la falta de sueño pueden agotarle.

Si hoy su relación no se modifica, plantéese una ruptura. Conseguirá grandes ventajas en sus movimientos económicos. No dé importancia a asuntos triviales en su trabajo. Mayor atención a su cuerpo, debe cuidarse con las comidas.

Es posible que sufra un pequeño desengaño amoroso. Invierta en bolsa, es el momento de tomar decisiones. Posponga sus ideas laborales para otro momento. La energía hay que ahorrarla, no le sobra.

Hoy conocerá a una persona irresistible. Ciertos problemas de índole económico le preocuparán. Su empresa necesita un esfuerzo por parte de todos. El insomnio le puede dar un disgusto, si no pone remedio.

No se resista a querer a quien le quiere. Olvídese de su indecisión inversora. Ambiente de trabajo armonioso, contribuya a conservarlo. Un golpe sin importancia le puede ocasionar algún malestar.

Hoy su pareja le responderá con un arrebato de pasión. Jornada de gastos excesivos. Su improvisación es algo muy valioso para su empresa. Dolor en las piernas.

