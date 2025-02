Horóscopo diario, lunes 29 de enero de 2024

R. H. Lunes, 29 de enero 2024, 08:25 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes, 29 de enero de 2024, para tu signo del zodiaco en HOY. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

Aferrado a sus opiniones, su pareja se siente impotente. Gaste solo lo imprescindible. Aportará profesionalmente creatividad e ingenio. La mala alimentación derivará en dolores de cabeza.

Le van a hacer una declaración de amor. Buen momento para solucionar temas económicos. Aparecerán interesantes oportunidades de trabajo. Si tiene una mente sana también tendrá un cuerpo sano.

No caiga en esa aventura sentimental, no es de fiar. Mejor jornada para comprar y vender que para guardar. Tomará decisiones laborales muy valiosas para el futuro. Mucho cuidado si no quiere padecer una crisis nerviosa.

Debe poner más de su parte en su relación sentimental. Controle el deseo consumista que le perseguirá todo el día. Conocerá a nuevas personas en su entorno laboral. Impóngase un poco de orden en sus hábitos alimenticios.

En los romances, día muy tranquilo. La imaginación le hará multiplicar sus ahorros. Oriente su profesión hacia objetivos más actuales. Cuídese como hasta ahora y se sentirá perfectamente.

No discuta con su pareja por cosas sin importancia. Vuelve a sus manos el dinero que había prestado. Ponga al día su trabajo o le desbordará. Salir con los amigos es la mejor terapia.

En el amor, viva el momento intensamente y cómase el mundo. Compre un décimo de lotería, tendrá suerte. Momento profesional muy delicado. Evite practicar deportes demasiado exigentes.

Las dificultades en el amor serán superadas hoy. Está un poco justo de dinero debido a los gastos extras. Necesita sosiego para presentar sus condiciones laborales. El médico le aconsejará unos análisis.

Actúe con calma a la hora de plantear una posible ruptura. Hoy un familiar le descabalará su presupuesto. Aparque esos proyectos laborales más ambiciosos. Siga cuidando la garganta y las vías respiratorias.

Las peleas sin fundamento le alejan de su pareja. Busque soluciones para sus problemas económicos. No debe permitir que se le acumule el trabajo en exceso. Piense también en su cuerpo y ocúpese más de él.

Muy bien con su pareja, gracias a ese talante positivo. Momento idóneo para inversiones. Si tiene más calma, rendirá mejor en su trabajo. Mermado de fuerzas, intente descansar.

Le espera una nueva aventura amorosa. Debe ser más práctico y disciplinado con el dinero. Magnífica jornada para el mundo laboral. Es hora de cuidarse, su piel se lo agradecerá.

