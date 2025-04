Horóscopo diario, lunes 11 de diciembre de 2023

R. H. Lunes, 11 de diciembre 2023, 08:26 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes, 11 de diciembre de 2023, para tu signo del zodiaco en HOY. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

Posibilidades de ruptura sentimental o familiar. En asuntos económicos, puede recoger grandes beneficios. Encontrará la salida adecuada para su situación laboral. Tener unos kilos de más, no es el fin del mundo.

Momento romántico muy especial. Día para resolver asuntos financieros delicados. No tenga actitud defensiva hacia sus compañeros de trabajo. Necesidad de más horas de sueño.

Magnetismo para seducir y ser seducido. Sea generoso con el dinero, si solicitan su ayuda. Pronto cambiará de lugar de trabajo, no se desespere. Haga algo de ejercicio y tómese la vida más relajadamente.

Existe la posibilidad de que le den calabazas. Es posible que alguien cercano le pida un préstamo. En el plano laboral, acierto en sus decisiones. Dedique su tiempo libre a hacer algo de ejercicio.

Apasionante cambio en su vida amorosa. Esperanzas de mejora económica. Aproveche este día en la oficina para ordenar papeles y cajones. Abuso en la práctica del deporte, podría sufrir alguna lesión.

Cumpla la promesa que le hizo a su pareja. Procure no gastar por encima de sus posibilidades. Día activo y productivo en su trabajo. Debe vigilar su sistema circulatorio.

Esa persona afín podría convertirse en su pareja ideal. No sea confiado, pueden estafarle. Buen día para pedir un aumento de sueldo. Sus articulaciones estarán muy resentidas.

Su carácter positivo le ayuda a entablar nuevas amistades. Evite gastos innecesarios. Olvide por ahora nuevas alternativas profesionales. Tenga cuidado con lo que come, puede estar caducado.

Riesgo de aburrirse de alguna relación afectiva. Ajuste sus gastos a sus ingresos. La obsesión por el trabajo no le favorece en absoluto. Le apetecerá poner a punto su cuerpo y hoy es el día.

Ánimo totalmente conquistador. Los negocios con amigos pueden dar buenos resultados. Sea consciente de su talento y véndalo a buen precio. Problemas de gases ocasionados por malas digestiones.

Es probable que aparezca un nuevo idilio, no se fíe. Más vale que se dé un capricho, no sea tan ahorrativo. No pase a otro trabajo sin acabar el actual. Su cuerpo está en un momento óptimo, siga así.

Debe tomar serias decisiones sentimentales. Jornada idónea para cobrar el dinero que le deben. Quizá se están fijando en usted para promocionarle. Trasnochar tanto no le viene bien.

