Horóscopo diario, lunes 4 de diciembre de 2023

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes, 4 de diciembre de 2023, para tu signo del zodiaco en HOY. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

Sobre su pareja, procure desechar la desconfianza. Sus descuidos pueden ocasionarle algún gasto extra. Recuerde, el aspecto es importante en las entrevistas. No haga muchos esfuerzos o tendrá lumbago.

La relación de pareja funciona, aproveche el momento. En la economía, todo irá sobre ruedas. Puede encontrar el trabajo con el que sueña. La salud le acompaña, disfrute de la vida.

No haga promesas amorosas que no pueda cumplir. Sus ahorros se verán multiplicados. Dispuesto a afrontar cualquier reto profesional. Problemas digestivos, hoy dieta blanda.

Va a vivir el amor intensamente. Es el momento de correr riesgos en algunas inversiones. Es una persona con éxito y consolidará su posición laboral. Emplee parte de su energía en realizar ejercicio al aire libre.

Piense más en los pequeños detalles del amor. Posibilidad de tener ingresos extraordinarios. Sus méritos se traducen en una mejora laboral. La obsesión por lucir una figura espléndida es excesiva.

En el amor, no habrá quien se le resista. Recuperará el dinerito que había prestado a un amigo. Su ambición y capacidad laboral serán elevadas. Día favorable para alcanzar la estabilidad orgánica.

La posibilidad de una aventura está ahí, usted verá. Gana lo suficiente para vivir holgadamente. Medite detenidamente las ofertas antes de cambiar de trabajo. Quizás necesite ponerse gafas o revisar su graduación.

Las diferencias sociales crean mal clima con su pareja. En época de crisis, intente reducir gastos. Gran entusiasmo laboral que le llevará lejos. Hable de sus problemas con un profesional.

Su entrega y comprensión hacen que su pareja funcione de maravilla. Está en racha, todo lo que toca se convierte en oro. Incremento de energía mental, buena para su trabajo. Lleno de vitalidad para hacer un montón de actividades.

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. Con su carisma, los negocios le irán de maravilla. Trate de dar ejemplo a sus subordinados. Por fin va a apuntarse al gimnasio.

No agobie a sus seres queridos con sus lamentaciones. Ahora lo más inteligente es no gastar. Bien todos los asuntos profesionales. La garganta será su punto débil, no tome bebidas muy frías.

El amor le endulzará la vida, no lo deje pasar. Encontrará quien le eche un cable con sus deudas. Sus jefes se resisten a sus peticiones. Alimentándose correctamente evitará alguna enfermedad.

