Horóscopo diario, lunes 28 de agosto de 2023

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 28 de agosto de 2023, para tu signo del zodiaco en HOY. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

Los asuntos del corazón se presentan sorprendentes. Apueste por los números 5 y 7. Se enfrentará en el trabajo a gente con pocos escrúpulos. Para relajarse, nada mejor que un baño caliente.

No debe eludir los compromisos familiares. Tendrá problemas con su economía, así que no despilfarre. En este momento el trabajo no es muy estimulante. Nada mejor que la compañía para acabar con esa tristeza.

Esos miedos infundados están dañando su relación, reflexione. Jornada de importantes beneficios económicos. Mucha atención con los contratos que surjan en el trabajo. En estos momentos, su cuerpo necesita descanso.

Se sentirá muy feliz en compañía de los suyos. Si ha recibido una cantidad de dinero inesperada, no la gaste. En el trabajo, evite las actitudes radicales. Intente distraerse y no dar tantas vueltas a las cosas.

Debe ir superando esa ruptura sentimental, salga a divertirse. Aumentan sus ingresos debido a su intuición. Esté receptivo en su trabajo y aprenderá más. Tiene todo el tiempo del mundo para ponerse en forma.

Las relaciones sentimentales paralelas son problemáticas. Por fin llega la estabilidad a su economía. En el trabajo será la estrella, todos le consultarán. En cuanto a su salud, todo normal.

La pareja necesita una labor diaria de diálogo y comprensión. La ansiada recuperación económica ha llegado. Buena racha de logros profesionales. Llame a sus amigos, su estado de ánimo mejorará.

No haga sufrir a los demás innecesariamente. Todo ese papeleo es necesario para disfrutar la herencia. Una actitud positiva le ayudará a afrontar mejor el trabajo. Divertirse con sus amigos es muy saludable.

Quienes están a su alrededor intentarán hacerle feliz. Gaste menos de lo presupuestado. Se abre para usted una nueva etapa en su profesión. Molestias en alguna articulación anteriormente afectada.

Asunto amoroso muy satisfactorio. Su economía no le permite realizar muchos gastos. Aproveche un viaje de trabajo para soltar tensiones. Cuerpo y mente están pidiendo unas vacaciones.

Deposite más confianza en su pareja y parientes. Económicamente, atraviesa momentos delicados. Procure no crearse conflictos en su trabajo. Quiere hacer mil cosas a la vez y eso le agota.

No malinterprete los consejos de su pareja o sus amigos. Puede adquirir bienes de valor, como joyas, o un coche. Pasados unos meses se alegrará del cambio profesional. Proteja su piel del excesivo sol.

