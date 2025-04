Horóscopo diario, jueves 31 de agosto de 2023

R. H. Jueves, 31 de agosto 2023, 07:52 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 31 de agosto de 2023, para tu signo del zodiaco en HOY. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

No intente aparentar que todo va bien en el amor. Un familiar estará dispuesto a avalarle para un crédito. Lleve la voz cantante a la hora de hablar de su trabajo. Huya de bebidas carbónicas y excitantes.

Posibilidad de vivir un amor muy excitante. La suerte está de su lado con sus inversiones. Buena jornada para realizar entrevistas y cerrar tratos. Momento ideal para abandonar el sillón, muévase.

Los temas del corazón resultarán un poco accidentados. Seguir perdiendo dinero es un lujo que no puede permitirse. Buena comunicación con sus compañeros. Con un pequeño esfuerzo bajará esos kilos que le sobran.

Regale a su pareja eso que tanto desea. Cuidado con su economía, alguien podría aprovecharse. Presente sus propuestas a sus jefes y sea paciente. Buen momento psicológico.

No se queje, las cosas no pueden ir mejor en el amor. Le esperan novedades favorables en lo económico. Deje a un lado los nervios y luche por ese ascenso. Abusar del ejercicio físico no es recomendable.

Las amistades superfluas no le beneficiarán nada. Acaban las deudas que le agobian. Ayude a sus compañeros pero no abandone su trabajo. Sus oídos le provocarán ligeros mareos.

Su pareja está dispuesta a secundar todas sus ideas. Su presupuesto no le permite excesos. Oportunidad de progreso profesional. Cuidado con las afecciones auditivas.

No deje que el aburrimiento domine su vida familiar. Ponga en marcha una política de ahorro más eficaz. Día de gran actividad laboral. Si padece problemas de piel, visite al dermatólogo.

Escuche a los demás; mejorarán sus relaciones. Algunos envidiosos de su economía están al acecho. Etapa de reflexión y búsqueda de nuevo trabajo. Su organismo le agradecerá que haga ejercicio suave.

Esos pequeños detalles de su pareja le hacen muy feliz. Puede llegar una cuantiosa cantidad de dinero. Tiene méritos laborales suficientes para que se le valore más. Bien físicamente, pero algo intranquilo.

No malogre su relación por una aventura fortuita. La economía le tendrá hoy inquieto y preocupado. Haga valer sus derechos en el trabajo. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

