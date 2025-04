Horóscopo diario, 22 de febrero de 2023

HOY Miércoles, 22 de febrero 2023, 08:41 Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de HOY miércoles 22 de febrero de 2023, para tu signo del zodiaco.

Aries

Posibilidad de discutir con un amigo muy cercano. Los gastos extras no van a hacer peligrar su economía. Le conviene recordar que no está solo en su trabajo. Las chucherías no deben formar parte de su dieta.

Tauro

Buen día para disfrutar de un romance agradable. Le amenazan importantes gastos extras, sea comedido. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Buena salud, pero nunca está de más hacer algo de ejercicio.

Géminis

Las reuniones con amigos le levantarán el ánimo. Buena suerte en los asuntos económicos. Si desea ascender en su trabajo, luche por ello. Recuerde que obsesionarse con las cosas, no es nada sano.

Cáncer

Nace una bonita relación, insista y ganará. Económicamente está desahogado. Saque adelante su trabajo con iniciativa. Puede que sufra un pequeño esguince.

Leo

Podría aparecer en el horizonte sentimental alguien interesante. No está empleando demasiado bien su dinero. Momento adecuado para la creatividad laboral, sáquele partido. Es probable que aparezca algún dolor de cabeza.

Virgo

Magnífico momento para el amor. Aunque nade en la abundancia, no se confíe. En su trabajo, las labores cotidianas no le van a preocupar. Descanse más o sus fuerzas se verán mermadas.

Libra

Aleje de su vida a quien le crea problemas con su pareja. Ahorrar consiste en no gastar en exceso. Las cuestiones profesionales le exigirán mucha energía. Los kilos de más se acumulan en los lugares no deseados, muévase.

Escorpio

Día agradable con los amigos y la pareja. Los astros le favorecen en los negocios. Le ofrecerán un puesto de mayor responsabilidad. No debe exponer su piel sin protección a los peligrosos rayos de sol.

Sagitario

Su pareja le obsequirá con esas atenciones que tanto desea. Debe confiar firmemente en sus proyectos económicos. Antes de hablar con sus jefes, piénselo bien. Cuide la zona lumbar, vejiga y riñones.

Capricornio

Especialmente reticente en el amor. Debería plantearse un plan de jubilación. Su rendimiento laboral no es bueno, esfuércese. Vigile su tensión pero sin obsesionarse.

Acuario

Su vida amorosa está en un intenso y romántico momento. Su cuenta corriente no le da quebraderos de cabeza. Dispone de total libertad para realizar sus proyectos laborales. Un poco de disciplina alimenticia le vendrá muy bien.

Piscis

Podría fraguar un romance con una persona poco conocida. Jornada propicia para comprar lo que le apetezca. Sus ganas de trabajar harán posible que logre sus objetivos. Irá resolviendo todo lo que le preocupa.

Temas

Horóscopo de HOY