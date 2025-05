Horóscopo diario, domingo 1 de octubre de 2023

R. H. Domingo, 1 de octubre 2023, 08:47 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 1 de octubre de 2023, para tu signo del zodiaco en HOY. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

Día estupendo en su relación amorosa. No es el momento idóneo para derrochar su dinero. Controle esa ansiedad, no le favorece para que el trabajo fluya. No magnifique sus problemas de salud y resuélvalos.

Su pareja puede crearle sensación de soledad. Es conveniente que reduzca gastos y ahorre. Tiene muchos recursos para solucionar temas laborales. Haga un esfuerzo y dedique más tiempo al ocio.

Sea más cariñoso con su familia. Un compromiso familiar le produce un gasto imprevisto. Sea más tolerante con sus compañeros de trabajo. Sus manos corren riesgo de golpes y rozaduras, protéjalas.

Hoy afianzará su amor. Buen momento para invertir en inmuebles. No dé importancia a asuntos triviales en su trabajo. Prevenga la formación de cálculos en las vías urinarias.

El futuro le depara nuevas sorpresas entre sus amistades. Descubra la manera de invertir sus ahorros positivamente. Hoy le felicitarán por su trabajo. La obsesión por lucir una figura espléndida es excesiva.

Mucha actividad social, lo cual posibilitará nuevas amistades. Mal momento para correr riesgos económicos. Hoy demostrará su valía en el trabajo. Tiene todo el tiempo del mundo para ponerse en forma.

A la hora de conquistar, sea directo. Ahorrar consiste en no gastar en exceso. Su valía profesional se está cuestionando, defiéndase. La meditación está muy bien para mantenerse sereno.

Encontrará a un antiguo amor que ahora está sin pareja. Hoy se estabiliza su economía. Pequeña contrariedad de tipo profesional. Delicado de salud y sensible a nivel emocional.

El diálogo hará que su pareja se fortalezca. Ojo a sus cuentas bancarias. Tomará una decisión de vital importancia en su carrera profesional. Unas sesiones de relajación no le vendrán nada mal.

Sorprenda a su pareja con algo original. Puede permitirse algún lujo, su economía va bien. Le esperan muchas novedades en el trabajo. Acuda al médico si sigue con esas molestias cervicales.

La mejor terapia de pareja es reírse juntos. Se aprende a consumir y se debe aprender a ahorrar. El esfuerzo personal en el trabajo será recompensado. No intente trabajar 25 horas al día, su salud es lo primero.

Rencillas a su alrededor con amigos o familiares. En temas de finanzas, no debe ser tan pesimista. Logre la confianza de compañeros y superiores. Puede relajarse un poco en el cuidado de su organismo.

