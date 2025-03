Horóscopo diario, 3 de diciembre de 2024

R. H. Lunes, 2 de diciembre 2024, 17:01 Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de este martes, 3 de diciembre de 2024, para tu signo del zodiaco.

Sensible y tierno con las personas de su entorno. Vivirá un día de esplendor económico. Debe cambiar de puesto; el bache profesional parece largo. Tras los excesos de estos días, descanse.

Jornada de gran intensidad amorosa. Su economía es excelente, ayude a quien lo necesite. Sus nuevas ideas le servirán mucho en su trabajo. Su piel necesita más que nunca de sus atenciones.

Riesgo de discutir con un amigo. Gaste menos en caprichos. No permita que se le acumulen las tareas. Procure no excederse con los dulces, su dentadura peligra.

Proponga una actividad no habitual a su pareja. Esos últimos gastos le pueden dejar descapitalizado. Cuidado, últimamente está bajando su rendimiento. No haga de sus dolencias un martirio, vaya al médico.

Cambios imprescindibles en su relación de pareja. Una persona intenta acercarse por motivos económicos. Le ofrecerán un ascenso. Vigile las comidas, su estómago será el punto débil.

Limite su protagonismo y deje actuar a su pareja. Gran momento económico. Los trabajos y esfuerzos pasados darán su recompensa. Elimine tensiones practicando algún deporte.

El amor volverá a renacer en su vida. Procure gastar poco, aunque puedan acusarle de tacaño. Tómese una tila antes de hablar con sus jefes. Procure hacer dieta sin grasas y no coma demasiado.

Lo que venía soñando está a punto de suceder. Día oportuno para darse algún capricho. Concéntrese en los objetivos laborales que le interesan. Antes de acostarse, dese un baño caliente, le relajará.

Afronte los problemas familiares y no renuncie a ser feliz. Los asuntos de finanzas marchan mejor de lo que esperaba. Atraviesa una fase de gran concentración en el trabajo. Descanse todo lo que pueda.

Constituya con su pareja una relación de confianza. Posibles ganancias a través de sus familiares. Jornada dura en el trabajo, intente concentrarse. Puede sufrir trastornos intestinales.

Deje de discutir con su pareja. Si tiene entre manos un posible negocio, lea bien el contrato. Intente no perder ni una oportunidad en el trabajo. ¡Cuidado! Dolor de cabeza.

No es buen día para hacer locuras amorosas. No es el momento adecuado para pedir un préstamo. En el trabajo, no tendrá problemas. El aburrimiento le jugará una mala pasada, relaciónese.

