Horóscopo diario, 18 de agosto de 2023

Consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes 18 de agosto de 2023, para tu signo del zodiaco en HOY. Descubre aquí qué le deparan los astros a tu día en asuntos tan importantes como la salud, el dinero o el amor.

Tiene necesidad de mayor intimidad con su pareja. Una ayuda exterior le vendrá bien para solventar sus gastos. Satisfaga las peticiones de sus compañeros de trabajo. Tal vez un mal paso le cause un esguince; mire dónde pisa.

Si se ha separado recientemente, encontrará a alguien especial. Tome las riendas de sus asuntos económicos. Vida profesional enriquecedora. Excelente estado físico.

En lo referente al amor, sabe lo que quiere, no se rinda. Procure no hacer gastos innecesarios durante este día. Eleve su autoestima profesional. El cansancio le impide disfrutar de sus amigos, vaya al médico.

Debe romper esa amistad que le está martirizando. Sea prudente con los gastos. El hablar de más le puede perjudicar ante sus jefes. Día en que se va a encontrar fuerte física y mentalmente.

Le van a rodear personas muy atractivas, preste atención. Bien de dinero y mejorando. Suavice su carácter, y no agobie a los compañeros. Hoy volverá a sentirse en forma.

Es difícil imaginar la convivencia sin hacer cambios. Sus decisiones financieras serán acertadas. Esas ganas de trabajar harán posible que logre sus objetivos. El descanso es imprescindible para su salud.

Su ansia de independencia es incompatible con el amor. Una cantidad con la que no contaba le ayuda a saldar deudas. Encontrará la salida adecuada para su situación laboral. Andará flojo de reservas, cuide la alimentación.

Recuperará amistades y relaciones perdidas. Se le acumulan las deudas y no sabe cómo solucionarlo. Hoy le encomendarán un nuevo trabajo. Jornada perfecta para empezar a hacer ejercicio.

Mucha actividad social, lo cual posibilitará nuevas amistades. Se vislumbran progresos en lo económico. Hágase notar para que reconozcan su trabajo. Un buen estado de salud le acompaña en todo momento.

Ante los enfrentamientos con su pareja, sea sincero. Está derrochando su dinero y no es buen momento para hacerlo. Reflexione antes de proponer otro contrato a su empresa. En su estado delicado deberá cuidarse más.

El orgullo, a veces, hace que nos perdamos muchas cosas. Los problemas económicos están a punto de resolverse. No baje la guardia y no se acomode en su situación laboral. Si su mente no está tan ágil como siempre, déjela reposar.

Totalmente irresistible, no lo desaproveche. Una persona cercana requiere un préstamo, ayúdele. Sus proyectos laborales gustarán mucho. Vigile la caducidad de los alimentos que ingiera.

