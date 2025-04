Horóscopo diario, 29 de abril de 2025

R. H. Lunes, 28 de abril 2025, 16:45 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de este martes, 29 de abril de 2025, para tu signo del zodiaco.

Enfrentamientos con su pareja por temas domésticos. Día idóneo para la firma de sustanciosos contratos. Controle su agresividad en el trabajo. Si está algo desanimado, vístase de colores vivos.

Lleve a su pareja a una gran fiesta. Mala jornada económica, aunque podrá superarla. No deje que los negocios le quiten el sueño. Necesita un aporte vitamínico extra en su dieta.

Hoy Cupido disparará la flecha. Mejora su economía. Ambiente de trabajo armonioso, contribuya a conservarlo. Debería caminar más.

La nueva relación marcha, no se agobie. Surgen problemas económicos a lo largo del día. Sus compañeros están en desacuerdo con sus métodos. Calcule bien sus fuerzas para llegar donde quiere.

Alguien está intentando jugar con sus sentimientos. Recibirá una inyección de dinero. Jornada laboral creativa. Probablemente estará sobreexcitado y le costará dormir.

Encuentra a esa persona que le cubre de mimos. Cómprese una hucha para ir guardando lo que pueda. Hoy tendrá magníficas noticias a nivel profesional. Intente distraerse y no dar tantas vueltas a las cosas.

Puede ser que hoy encuentre a esa persona especial. Controle el deseo consumista que le perseguirá todo el día. La entrada de un trabajo nuevo le absorberá. Su cabeza estará más sensible que de costumbre.

Las peleas sin fundamento le alejan de su pareja. Compare precios a la hora de comprar. Esa oferta de trabajo no será muy tentadora. Excelente momento físico y psicológico.

Su sentido autocrítico le impide avanzar en sus relaciones. No sea imprudente con sus inversiones. Su rendimiento laboral no es bueno, esfuércese. Naturaleza fuerte, pero aun así no baje la guardia.

Su pareja necesita su apoyo, no la defraude. Un pariente saldrá al quite con un aporte económico extra. Sea precavido en el trabajo o lo echará todo a perder. Debe poner remedio a esas pequeñas molestias.

Vaya de juerga, será una buena terapia para los problemas amorosos. No le importe gastar más ahora, se recuperará enseguida. Ese trabajo requiere un mayor esfuerzo por su parte. Jornada ideal para alcanzar un equilibrio físico y mental.

Está arrollador, no hay quien se le resista. Ahorre todo lo que pueda, se acercan pagos importantes. Hoy el trabajo requiere que se entregue en cuerpo y alma. Si tiene problemas de circulación, ejercite las piernas.

