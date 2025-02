Horóscopo diario, 8 de abril de 2023

Sábado, 8 de abril 2023, 08:19 Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 8 de abril de 2023, para tu signo del zodiaco.

Aries

Dar en la diana a la primera es cuestión de suerte, pero conseguirlo siempre es fruto del trabajo y del esfuerzo. Que hayas conseguido un triunfo fácil no significa que siempre vaya a ser así. Haz lo imposible por escaparte de tu ambiente habitual, mejor si lo haces con tu pareja, porque así conseguiréis soldar las pequeñas grietas que han surgido en la relación. Los problemas bucales no se van a resolver con la automedicación. Lo mejor es que te pongas en manos de los profesionales a la mayor brevedad. De momento, prueba con aceite de guindilla.

Tauro

Meterte en conversaciones ajenas sólo puede traerte hoy disgustos, así que procura limitarte a tus asuntos y pasar desapercibido. En casa, necesitas un poco más de orden y limpieza. Cuanto peor veas las cosas, más te convendrá calmarte y contar hasta cien. La precipitación no será una herramienta válida en esta ocasión. Son probables problemas de la piel. La alegría que invade tu existencia se extenderá a todos los que te rodean. Vives momentos muy favorables, aprovéchalos para llenar tu espíritu de energía positiva.

Géminis

Aunque para ti resulte muy complicado, procura dominar tus nervios ante las provocaciones de los demás. En ocasiones, entras al trapo cuando no te conviene y sales trasquilado. A veces las cosas no son lo que parecen, y esos espejismos son los que hoy pueden hacerte tomar una decisión precipitada. Procura pensártelo dos veces y contrastar las informaciones. Recuerda que todavía no has agradecido como es debido un gran favor a una persona que quieres mucho. Hazlo sin pensarlo más. Cuidado con el reuma, puede amargarte el día.

Cáncer

Reconocer los errores propios es sólo el primer paso. Después tienes que poner todos los medios a tu alcance para corregir las equivocaciones y asegurarte de que no vuelvan a ocurrir. El buen momento económico por el que atraviesas es una situación pasajera que pronto se verá afectada por factores que no controlas. Te costará dominar la situación, pero podrás hacerlo. Desconfía de las cosas que oigas en los medios de comunicación y pasa por tu propio filtro las informaciones que te llegan. Será la mejor manera de mantener tu espíritu independiente.

Leo

Últimamente estás muy afectado y no consigues saber la razón. Puede que tenga que ver con la polución del ambiente en el que te mueves, o con la contaminación acústica. Se inicia pronto un periodo de cambios que, en sí mismos, serán para vosotros un reto y un nuevo acicate vital. La energía para afrontarlos dependerá de la salud con la que contéis. Si te atrae el mundo de las leyendas y de lo que no es estrictamente científico o socialmente aceptado, éste será un buen día para acercarte a lo oculto. Hazlo con cautela.

Virgo

Desmoronarte ante la primera negativa por parte de la persona que amas no es propio de ti. No pienses que ella es superior, confía en tus capacidades y posibilidades, porque las tienes. Iniciar proyectos y reorganizar tu vida de acuerdo con las nuevas circunstancias. Esas deben ser las principales prioridades de tu existencia. Tu carácter generoso te hace disfrutar del favor de los demás con facilidad, pero también provoca que algunos se aprovechen de ti sin demasiados miramientos. Que no te tomen por tonto. Cuidado con las hemorroides, darán la lata.

Libra

Procura discernir entre los consejos que te convienen y los que son interesados. Ten en cuenta que los primeros suelen venir de las personas que siempre te han demostrado lealtad. La persona que menos esperas es la que te puede traicionar. Puede que lo haga obligada por las circunstancias, pero debes mantenerte alerta para que los daños sean los menos posibles. Son días muy favorables para las relaciones con las personas mayores. Aprenderás de ellos mientras mantienes conversaciones agradables y se te pasará el tiempo volando.

Escorpio

Tus ansias por divertirte son hoy el principal motor vital. Te lo has ganado, pero no olvides que antes de comenzar la fiesta has de cumplir con algunas obligaciones. Te das cuenta de que estás entrando en un nuevo periodo de tu vida, caracterizado por la estabilidad económica pero con grandes incertidumbres en el ámbito sentimental. Aprovecha el tiempo libre para pasear y llévate una libreta para apuntar todas esas ideas de futuro que surgen cuando caminas en solitario y que luego siempre se te olvidan.

Sagitario

No confíes demasiado en los plazos que hoy te den, a no ser que éstos sean por escrito. Lo mejor es que hagas tus cálculos pensando que todo se va a retrasar unas semanas. Todo pasa en esta vida, incluso lo que piensas que nunca podrás superar será mañana sólo un mal recuerdo. Puede que esto no te libre del dolor que sientes, pero te ayudará a relativizarlo. Tu popularidad entre las personas del sexo contrario crece como la espuma. Se prevén noches de ajetreo en el terreno sexual, toma las precauciones habituales.

Capricornio

Debes conseguir tonificar tus nervios y librarte del agotamiento a través del descanso y de una alimentación sana. Aprovecha estos días para poner tu organismo en orden. Tu economía da los primeros pasos hacia su estabilización, pero no lo hará sola. Necesita de toda tu atención y de algunas decisiones acertadas a la hora de realizar inversiones o gastos. Es muy importante que tengas las ideas claras y que sepas en todo momento qué es lo que te conviene. No obstante, a veces es muy positivo estudiar los consejos de los demás, los sigas o no.

Acuario

Discutir por los planes de los próximos días no es un buen comienzo para pasarlo bien. Lo importante es ponerse de acuerdo cuanto antes y pasar a la diversión inmediatamente. Atraviesas un momento delicado en el terreno sexual. La escasa o nula actividad en este campo te empieza a preocupar, pero no debes obsesionarte. Tómatelo con un poco de filosofía. Hoy es importante que busques puntos en común con tu pareja, que potencies los proyectos y cosas que os unen por encima de las diferencias que os separan.

Piscis

Llevarte el trabajo a casa para el fin de semana está pasando de ser una excepción a convertirse en la norma. Si no descansas, por mucho que ahora adelantes, al final te pasará factura. Estos son momentos para afrontar los principales retos profesionales que te has marcado a corto plazo y no puedes posponer decisiones importantes que pueden cambiar tu signo. Sin embargo, el agotamiento te puede perjudicar. Si te gusta el deporte, hoy puedes conseguir marcas con las que hace poco ni siquiera soñabas.

