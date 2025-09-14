HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 15 de septiembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del lunes 15 de septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:15

Consulta la predicción del horóscopo de este lunes, 15 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Emplee la imaginación en sus relaciones sentimentales. Importante desestabilización económica. No se precipite con las ofertas de trabajo. Ha estado sometido a presión y ahora acusa el cansancio.

Tauro

El amor trae hoy las cosas un poco moviditas. Dará más de lo que tiene, y su bolsillo lo lamentará. No se preocupe, tendrá ayuda en su entorno laboral. Utilice crema protectora, su piel se lo agradecerá.

Géminis

Si está seguro de que esa es la persona, dígaselo. Cíñase al gasto que había presupuestado. Será un día bastante tenso en los estudios. Un golpe sin importancia le puede ocasionar algún malestar.

Cáncer

Deje esa relación si no le interesa. Sus ingresos no andan mal, puede permitirse un capricho. Aunque le saquen de quicio, contrólese en su trabajo. Sus oídos pueden sufrir molestias leves.

Leo

Tras unas relaciones turbulentas llega la estabilidad. Utilice su dinero en algo productivo. Proposición laboral muy interesante. Aproveche las ganas de vivir nuevas experiencias.

Virgo

Algo irascible con sus amigos. Económicamente, la falta de previsión le puede llevar a la ruina. En su entorno laboral no surgirán problemas importantes. Probablemente estará sobreexcitado y le costará dormir.

Libra

Proyecte, en común con sus amigos, más actividades. Exceso de responsabilidades financieras. Descubrirá que cometió un error en el trabajo. Ese catarro dificultará hoy su actividad.

Escorpio

Preste atención y cuidado a los amigos de siempre. En los negocios, tome sus propias decisiones. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Se curará completamente de una antigua dolencia.

Sagitario

Gran jornada en compañía de su pareja. Puede aprovechar ahora para solicitar un crédito. Con su esfuerzo, alcanzará las metas propuestas. Le vendrá bien tener un mayor contacto con la naturaleza.

Capricornio

Ayude a un familiar que no se encuentra bien de ánimo. Disfrute de su dinero, atraviesa un buen momento. Demostrará su valía ante sus superiores. Riesgo de padecer falta de hierro.

Acuario

Por fin se siente querido y es gracias al diálogo establecido. Buen día en los juegos de azar. Puede llegar un ascenso laboral inesperado. No se automedique, vaya a su consulta.

Piscis

No sabrá cómo manejar una situación amorosa. Puede vivir con menos de lo que tiene. Establezca alianzas en su círculo profesional. Coma mejor y no abuse de las grasas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El hijo de Vara se casa en Mérida
  2. 2 Estos son los mayores morosos extremeños con Hacienda
  3. 3 Muere un motorista de 50 años tras salirse de la vía en la BA-079
  4. 4 Homenaje motero en Badajoz a Marcos, el joven fallecido en accidente
  5. 5 Herida una mujer tras ser atropellada en Cáceres
  6. 6 Los bomberos sofocan un incendio entre Gévora y Valdebótoa
  7. 7 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  8. 8 Vuelven los 40 grados: Extremadura afronta una nueva subida de temperaturas
  9. 9 China quiere comerse las cerezas del Jerte
  10. 10 Pelea en la puerta del cuartel entre varias personas que acudieron a poner denuncias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 15 de septiembre de 2025

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 15 de septiembre de 2025