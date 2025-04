El homicida de Granada fue al cortijo con numerosas maletas para pasar una temporada allí

El matrimonio asesinado en el cortijo Los Aros de Orce recibió sepultura ayer tras ser incinerado en el tanatorio metropolitano de Armilla en un acto ... concurrido y bastante entrañable.

Dos días después del crimen, se ha sabido por el círculo de allegados a los fallecidos que el presunto homicida fue al cortijo de Orce en un coche cargado de maletas, donde llevaba la escopeta de caza del cual salieron los proyectiles que acabaron con la vida del matrimonio y de quien supuestamente apretó el gatillo. Presuntamente mató a su hermano, a la cuñada y después se suicidó él. Las maletas estaban en la vivienda y por el volumen de ropa que guardaban todo hace pensar que su idea era la de pasar una larga temporada en el cortijo, cuyo propietario era el hermano mayor a quien presuntamente mató de dos disparos.

El acusado se había separado recientemente de una pareja con la que convivía en el municipio malagueño de Torrox, concretamente, en la pedanía de El Morche. No se le conocía trabajo desde que dejó de administrar una empresa de alquiler de vehículos en Vélez Málaga el pasado mes de septiembre de 2021. Anteriormente al destino malagueño, había pasado más de ocho años en Canarias, donde trabajó como taxista. Su periplo por tierras insulares le permitieron cerrar su etapa en Granada donde ya mantenía diferencias con el hermano mayor, desavenencias que se hicieron más profundas durante el reparto de la herencia hacía una década.

Drama vita

Solo el presunto homicida tenía en su mente la razón por la que terminar con la vida de su hermano y su cuñada. Allegados del matrimonio recuerdan que la herencia se repartió hacía una década y estaba muy clara, tanto tiempo después no debió ser el desencadenante de este crimen. Sí hay un elemento importante a tener en cuenta y es el drama vital que rodeaba al presunto homicida. Este se había separado de su última pareja, abonadonó la vivienda de Torrox y se encontraba sin trabajo, todo apunta a que había pretendido refugiarse en el cortijo de hermano asesinado, porque no debía de tener muchas más alternativas. Los dos hermanos no se hablaban desde hacía bastante tiempo, según su círculo más cercano. El fallecido disponía de bastante dinero y el presunto homicida atravesaba, una vez más, un importante bache económico y existencial.

El municipio de Orce cumplirá hoy su segundo día de luto después de la conmoción que ha originado este crimen.