Mueren un padre y su hijo de 10 años en un accidente de tractor en Asturias

Olga Esteban | Miriam Suárez Arrojas (Cudillero) Sábado, 27 de julio 2024 | Actualizado 28/07/2024 10:01h. Comenta Compartir

La aldea de Arrojas, un núcleo rural a pocos kilómetros de Cudillero en la que viven una decena de familias que se conocen de toda la vida, tenía el corazón encogido y roto por la muerte de Javier Fernández Martínez y de su hijo Jesús Fernández López en un accidente de tractor ocurrido la noche del viernes. «Nadie se explica esta tragedia. No lo podemos entender», lamentaban los pocos vecinos que salían este sábado a la calle, muy afectados. Una tragedia que se desencadenaba al filo de las 23 horas del viernes, cuando ambos volvían a casa de la romería de Santa Ana, cita anual de reunión vecinal, con la que Javier siempre ha colaborado activamente. Era, de hecho, uno de los vecinos que se prestaban a sacar a la virgen en procesión y este viernes no había sido menos. Junto con su vecino y amigo Severino y otros dos conocidos más, habían sacado en procesión a la Santina. Después habían disfrutado de la tarde y se habían despedido «hasta la romería del próximo año».

Fue ya por la noche, cuando Javier y el pequeño regresaban a casa, en la zona denominada Cuesta del Cesto, cuando tuvo lugar el fatal accidente. El tractor que conducía Javier se encontraba ya accediendo a la finca colindante desde el camino que les traía de la ermita, cuando por razones que ahora está investigando la Guardia Civil, se precipitó cuesta abajo por la finca colindante, de pendiente muy pronunciada. Él salió despedido. Su hijo, de 10 años, permaneció en el vehículo, que no pudo detener la marcha, recorrió la enorme cuesta, saltó el camino trasero y fue a chocar contra una panera, que, como consecuencia del golpe, se derrumbó de inmediato.

Ampliar El tractor chocó contra un hórreo que se derrumbó al instante. Arnaldo García

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 23 horas. De inmediato se movilizó a los efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) de los parques de Pravia y Valdés. El cuerpo del niño, que falleció de inmediato, tuvo que ser excarcelado por los Bomberos. Su padre, de 45 años, fue estabilizado en el lugar de los hechos y trasladado de urgencia al Hospital Universitario Central de Asturias, HUCA, con traumatismos severos y, de madrugada, fallecía en quirófano.

A primera hora de la mañana los vecinos que no se habían enterado de lo sucedido por la noche empezaban a recibir la trágica noticia. No tenían palabras, ni consuelo. «Tuvo que darle algo. Javier era una persona responsable, prudente, gran conocedor de esta zona y gran profesional. De hecho, tiene una empresa de tractores y palas», trataban en vano de buscar una explicación a lo sucedido quienes unas horas antes habían compartido con padre e hijo la celebración de Santa Ana y no podían contener las lágrimas.

Ampliar

«Es terrible», repetían. El tractor de la tragedia, que quedó convertido en un amasijo de hierros, permanece en el lugar del suceso, bajo los escombros del hórreo, a la espera de que se autorice su retirada y se tomen las pruebas necesarias para esclarecer el suceso. A escasos metros, está la casa familiar de Javier, donde residen sus padres y abuelos del pequeño, que en la mañana de ayer fueron atendidos por el Equipo de Respuesta Inmediata de Intervención Psicosocial (ERIE) de Cruz Roja.

Cuentan quienes más que vecinos se consideran familia que Javier era tan conocido como querido «de Oviñana a Pravia». Natural de la parroquia, tras casarse vivió unos años en Oviñana, donde tuvo a sus hijos, Ángela y Jesús. Tras su separación, volvió a casa de sus padres, en la Cuesta del Cesto. Hacía ya tiempo que había rehecho su vida con su compañera, Andrea Lopes, con quien vivía en Armayor. Se da la circunstancia de que ella, natural de Brasil, se encontraba de viaje en su tierra natal para visitar a su familia.

Ampliar El conjunto de casa y panera contra el que impactó el tractor en el que se desplazaban Javier y su hijo, en una imagen previa. Google Maps

El pequeño Jesús era, como toda la familia, uno más de la parroquia, aunque siguiera viviendo con su madre y su hermana en Oviñana. Era habitual verle «con el güelo», encantado de participar en las labores de la finca, siempre activo, «mucho más aficionado a la maquinaria agrícola que a las maquinitas», recordaban tristes los vecinos. «Aquí era feliz». Habría heredado, posiblemente, la pasión de su padre por los vehículos agrícolas, una pasión que Javier había convertido en su profesión. Empleado por cuenta ajena durante mucho tiempo, en su momento decidió pedir una excedencia y dedicarse a esto. Cuentan los vecinos de la Cuesta del Cesto que «condujo tractores antes que coches», que tenía varios vehículos, «buena maquinaria» con la que trabajaba por toda la zona.

Quienes conocían y querían a toda la familia les acompañaron por la tarde en el tanatorio de Cudillero, donde quedó instalada la capilla ardiente. El domingo tendrá lugar el funeral conjunto de padre e hijo. Será a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Roque de Oviñana. Acto seguido, Javier recibirá sepultura en el cementerio de Piñera. Y el cuerpo del pequeño Jesús será incinerado en el tanatorio de Funerarias del Occidente en Barcia, Valdés.