El hombre que nació en una colmena

«Nací dentro de una colmena». La confesión, más propia del realismo mágico que de la realidad palpable, nos la hace José Sánchez Pulido (Navezuelas, 1951) tomando café en el bar JB de su pueblo. Enfrente, su empresa de miel. A unos pocos kilómetros, sus 500 colmenas. Por encima de todo: su honradez de mielero de raza.

«Hace 150 años, mi tatarabuelo ya comercializaba la miel de sus 200 colmenas. En agosto, cogía las aguaderas y el mulo y se iba a vender miel y patatas a Torrecillas de la Tiesa. Mis padres también se dedicaban a la miel y yo mismo he estado metido en muchas cosas, pero nunca he dejado de estar con las abejas. Para mí, la vida sin la apicultura no tendría sentido», resume José tras dar un sorbo a su café con leche.

Gente rara esta de la miel, personajes de cuento, inspiración de novelistas. Dejamos Navezuelas y nos trasladamos a la otra punta de la provincia de Cáceres. Plasencia, mercado en la plaza Mayor. Desde hace 43 años, un hombre viene de Las Mestas todos los martes a vender su miel. Se llama Anastasio Marcos (Las Mestas, 1945) y gasta un sombrerín muy típico que se ha convertido en su imagen de marca. Para los amigos, Tasito; para el negocio, Tío Picho. José en Villuercas-Ibores y Tasito en Hurdes son, a la vez, semejantes y antitéticos. José es la seriedad, la austeridad, la miel como forma de vida más que como forma de ganarse la vida. Tasito es el marketing, la facundia, el negocio. Detrás de ambos, la miel extremeña, una de las mejores del mundo, las abejas como inspiración y admiración y unas vidas intensas que fascinan a quien las escucha.

Hay leyes medievales sobre la miel en el Fuero de Coria y en las Villuercas

Tío Cirilo y Tío Picho han conseguido promocionar la miel hurdana a base de imaginación

«La economía de la miel es lo secundario, las abejas son algo más que eso. He aprendido mucho de ellas: son más trabajadoras y más fieles que nosotros y también son más sensibles al cambio climático», reflexiona José con emoción lírica. Este hombre parece un poeta de la miel incapaz de engañar. En él y en su trabajo se resume la calidad de este producto con Denominación de Origen Villuercas-Ibores.

«Yo tengo más pedidos que miel. En casa ya no me queda nada. Hace muchísimos años me propuse que quien probara mi miel no la cambiaría jamás por nada. Lo he conseguido ya, pero cuando se acaba, se acabó, no compro por ahí y la vendo como si fuera mía. La miel de los Ibores es de aquí y las demás son de donde son. Nuestras colmenas no hacen trashumancia y por eso no somos uno más en el mercado, somos distintos», proclama José y al instante, se va, que tiene compromisos familiares, y nos deja con su amigo José Luis Cerezo (Navezuelas, 1963), que nos lleva al valle del Vieja a conocer algunas de las colmenas de su colega. Están en una ladera y José Luis explica que de estas colmenas se sacan unos 10 kilos de miel, pero que si hicieran trashumancia, se alcanzarían los 25. Pero no sería de la misma calidad.

El polen y la miel de Extremadura, de Cáceres, no son monoflorales, sino un cóctel de libaciones. Colmenas fabricadas con la corteza del alcornoque en las Hurdes, con troncos secos de roble o castaño en Villuercas-Ibores, tradiciones heredadas de turdetanos, vetones, lusitanos, tribus mieleras prerromanas. En la Edad Media, hay leyes sobre la miel en el Fuero de Coria y en las Villuercas, había una hermandad de colmeneros que perseguía a los ladrones de la miel. Hoy, las colmenas no son tan rústicas, pero perviven las labores basadas en la memoria y en la artesanía, aunque en el proceso de elaboración se someta a estrictos controles de calidad.

Se acercan los clientes al puesto de Tasito, que vende su licor, su propóleo, su polen, su jalea y su miel. Es incansable. Nos sentamos con él en el puesto y desgrana la relación de premios recibidos por sus productos. Detalla después que es proveedor de la ONU y de la Casa Real, pero, ¡atención!, novedad: ya no provee al Vaticano. «Al Papa anterior, que era un santo, sí que le enviaba miel, pero este no me cae simpático», comenta sin pelos en la lengua.

José cuenta que nació en una colmena con una emoción crédula que hubiera entusiasmado a Juan Rulfo. A Tasito lo hemos visto en su Casa de la Miel de Las Mestas, flamante edificio-tienda-auditorio, contando su vida a una excursión de jubilados de Tarragona y aquello lo hubieran firmado García Márquez, Stephen King y Rafael Azcona: «Yo no tengo estudios. En clase, éramos 63 niños con una enciclopedia para todos... Mi padre fue el mayor apicultor de Las Hurdes: tenía 1.000 colmenas de corcho que llevaba en borriquillo... Soy el menor de 17 hermanos, de los que sobrevivimos 10... Mi padre, Tío Picho, era un hurdano que a los siete añitos se quedó huérfano de padre y madre con un hermanito descalzo de tres años a su cuidado. Se levantaba a las cinco para ir a hacer carbón y le decían los carboneros: trabaja caraputa, que en esta tierra, el que no trabaja, no manduca».

En Villuercas-Ibores, hay unas 26.000 colmenas, las mismas que en Las Mestas, el pueblo de Tasito. En las Hurdes se calcula que habrá un total de 300.000, que son trashumantes y se mueven a provincias cercanas como Zamora, Ávila y Salamanca. Además de la trashumancia, hay alguna otra diferencia, incluso en el léxico. Así, en Ibores-Villuercas hablan de castrar al proceso de sacar la miel de las colmenas mientras que en Hurdes prefieren decir que van a sopercular los panales. En la comarca del geoparque, la Denominación de Origen Protegida (DOP) abarca 400.000 hectáreas y una treintena de municipios desde que se estableció en los años 90.

En España, las mieles con Denominación de Origen Protegida son las de Granada, La Alcarria, Liébana, Tenerife y Villuercas-Ibores. La gracia de la DOP extremeña es la variedad multifloral: encinas, castaños, robles y alcornoques en las dehesas y bosques más argamulas, brezos, cantuesos, carquesas, espino albar, gamones, jaguarzo, jaras, querihuelas, quirolas, lentiscos, madroños, melera, olivillo, orégano, retamas, robles, sauces, torviscas, zarzamoras y otras plantas. La miel cacereña de Villuercas-Ibores tiene propiedades energéticas y diuréticas, efectos tónicos cardiacos y estimulantes de la circulación sanguínea, combate las infecciones respiratorias y es relajante, antiespasmódica, alivia de tos y la laringitis.

Pero volvamos a Las Mestas y escuchemos la narración de Tasito, que tiene subyugado a su auditorio de jubilados tarraconenses: «Mi padre tenía unas pieles cuando llegó la dictadura de Primo de Rivera. Las iba a vender a 0'50 pesetas, pero le recomendaron que las guardara, que con la dictadura, subirían de precio y al poco, las vendió a 2'50 pesetas. Ese fue su primer negocio. Después tendría carnicería, panadería, fábrica de gaseosa, tienda de ropa y calzado. Mi padre no fue a la mili porque pesaba 40 kilos y no lo querían en el Ejército. Se alimentaba de castañas asadas, de nabos con manteca y de alguna patata. Una vez vino desde Cañaveral con 25 kilos de limones a la espalda y tuvo que cruzar el río Alagón a nado».

Tasito en las Hurdes ha convertido la miel en un alimento de cuento, más que vender, fabula. José, en Villuercas-Ibores, la envuelve en lirismo y exclusividad. «Este sombrero que siempre llevo puesto es el último que llevó mi padre... Y no me llamen Anastasio, llámenme Tío Picho, que ese nombre es una marca, una imagen comercial que he creado», no esconde Tasito su vena de comerciante puro. Pero más allá del cuento, la verdad es que antes de la aparición de Tasito y de su hermano Cirilo, en las Hurdes había 300.000 colmenas y mucha miel, pero faltaba un empuje de mercadotecnia para vender bien el producto y popularizarlo.

El caso de su hermano Cirilo da para escribir el guion de una serie de Netflix. Inventó el Ciripolen, un producto afrodisíaco que llegó a patrocinar al Rayo Vallecano la temporada que los de Vallecas ganaron 2-0 al Real Madrid y sus camisetas con el producto hurdano dieron la vuelta al mundo. Se distribuyó en las cárceles para levantar el ánimo de los presos, copatrocinó varias vueltas ciclistas a España y a un equipo de fútbol americano, llegó a venderse en farmacias y lo tomaba el rey Juan Carlos.

Frente al Ciripolen de Cirilo, el Pichín Real de Tasito, dos reconstituyentes de color blanquecino y textura cremosa elaborados a partir de la miel. Una cata comparada permite distinguir leche, cacao, miel, polen, jalea real y un poco de alcohol en el Ciripolen y ron, miel, polen y jalea real en el Pichín. En ambos casos, se añaden unas hierbas secretas que son la clave de todo. El Ciripolen y el Pichín jugaban con la gracia del estímulo sexual, pero lo que importaba es que detrás de la broma estaba una difusión de la miel y sus derivados, ya fueran el propóleo, el polen o la jalea real.

Dejamos a Tío Picho, que fue corresponsal del HOY durante 20 años y alcalde de Ladrillar con la UCD y el CDS, haciendo realismo mágico con miel: «Subiendo un día a Ladrillar por un camino por el que salían los lobos, mi padre se encontró con dos chicas sentadas a la puerta de una casa con su padre, que acababa de regresar del Canal de Panamá. Tío Picho padre le quiere comprar cuatro jamones, pero el de Panamá solo le puede vender dos porque los otros dos son para cuando se casen sus hijas. Tío Picho hace un trato beneficioso para ambas partes: se casará con una de las hijas y se llevará tres jamones. La muchacha se llamaba María y tuvo con ella 17 hijos. Yo, el menor de ellos. Mi padre me dijo que tuvo tantos hijos porque todas las noches, dedicaba una hora a hacer el amor con mi madre».

Saltamos de Las Mestas a Navezuelas y apuramos el café con leche con José, que nos hace partícipes de su último y más íntimo deseo, el sueño lógico del hombre que nació entre abejas y vive entre ellas y de ellas: «Si Dios quiere, me he de morir al lado de una colmena».