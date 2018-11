Historia de leones Que los dos leones de las Cortes tengan melena y parezcan machos no es sino una concesión a la estética basada en la simetría del siglo XX, un espejismo que esconde la naturaleza transexual de uno de los dos animales FRANCISCO J. VAZ LEAL Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz Catedrático de Psiquiatría en la Facultad de Medicina de la UEX Domingo, 4 noviembre 2018, 23:33

Hace unas semanas, con la excusa de conmemorar el Día de la Niña, colocaron en la puerta del Congreso una leona de cartón piedra. A nuestros diputados les faltó tiempo para ir a posar junto a ella, aprovechando la ocasión para declararse públicamente a favor de una igualdad entre los géneros que no requeriría de reivindicaciones si ellos se decidieran a poner en práctica su proclamada y aparente unidad de criterios. Algo completamente innecesario, pues; y no me refiero solo a las fotos y a las declaraciones solemnes sobre lo evidente, sino al hecho mismo de que necesitemos figuras de cartón para recordar que todos los seres que poblamos este mundo, con independencia de los cromosomas que portemos, de la morfología de nuestros cuerpos y de la ruta por la que nos lleven nuestros deseos, somos iguales. Por otra parte, la entrada en escena de la leona de cartón provocó un curioso 'ménage à trois zoológico' que no dejaría de resultar jocoso siempre y cuando fuésemos capaces de abandonar la rígida circunspección inherente a la corrección política. Lo digo porque creo haber comentado en ocasiones que muchas de las cosas que nos pasan no nos sucederían si nuestros políticos hubiesen estudiado y leído un poco más. Y viene esto ahora a cuento porque, en mi opinión, era totalmente innecesario hacer entrar en escena a una leona de cartón, ya que, a pesar de las apariencias, uno de los dos leones de bronce, tomados por recios muchachotes y bautizados en consecuencia por los madrileños como Daoíz y Velarde, no es león, sino leona.

Verán: todo parece indicar que las dos figuras del Congreso, al igual que los dos leones de piedra de la fuente de la plaza de Cibeles, encarnan a Atalanta e Hipómenes, los amantes castigados por la diosa a tirar eternamente de su carro por haber elegido su templo como nido de amor. No es casual, por ello, que las dos figuras (al igual que los leones de piedra de la fuente) dirijan sus miradas en direcciones opuestas, ya que no poder verse el uno al otro nunca más fue la otra parte del castigo que Cibeles impuso a los imprudentes enamorados; y de ahí también que uno de los dos carezca de testículos. No los tiene porque se trata de una chica, por más que Atalanta, que había tenido a una osa por ama de cría, debía de ser bastante masculina, en el sentido tradicional y mitológico del término. Que los dos leones de las Cortes tengan melena y parezcan machos no es sino una concesión a la estética basada en la simetría del siglo XIX, un espejismo que esconde la naturaleza transexual de uno de los dos animales.

Hacer esculturas y bajorrelieves fundiendo las armas del enemigo ha sido práctica habitual en todas las épocas de la historia. Los leones de nuestro Parlamento proceden de los cañones que O'Donnell arrebató a los marroquíes en la primavera de 1860. Para nuestra imaginería inconsciente, los cañones son símbolos fálicos, expresión icónica de la agresividad masculina y de la supuesta fortaleza viril; contrariamente, colocar leones en las puertas de las viviendas se basa en la suposición de que el animal vigila y protege el lugar, función esta que ya se atribuía a las esfinges del antiguo Egipto y a los leones alados de Mesopotamia. Por ello, convertir un cañón en un león ornamental puede ser alentador en muchos sentidos, pues implica la transformación de la agresividad fálica en seguridad y amparo. Y así, si nos olvidamos de lo que pudo suponer de humillación para los derrotados, la metamorfosis de los cañones marroquíes y su ubicación convertidos en leones a las puertas de nuestras Cortes (lugar construido para la discusión de ideas y para la toma de decisiones orientadas al bien de la ciudadanía), debería ser entendida como una apuesta en favor de la beneficencia y la concordia. Por lo demás, el hecho de que más allá de las apariencias nuestros leones de bronce encarnen a unos amantes castigados (por otra mujer, no lo olvidemos) por dejarse llevar por sus deseos sin atenerse a normas y limitaciones, debería mover a nuestros diputados a reflexionar sobre su comportamiento, ya que si Cibeles castigó a Hipómenes y a Atalanta por ir a retozar indebidamente a su templo convirtiéndolos en animales de tiro, un castigo parecido (adaptado a los tiempos, por supuesto) debería caer inexorablemente sobre todos aquellos que utilizan el santuario de las instituciones públicas para su regodeo y en su propio beneficio. Malasaña (la hembra transexual) y Velarde (el macho oficiante), guardianes del Congreso, deberían recordárselo en todo momento mediante la exhibición de su trágico destino.